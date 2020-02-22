ضبط أدوية جنسية مهربة َمجهولة المصدر داخل صيدليات بشبرا الخيمة

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية عدة حملات على الصيدليات في نطاق شبرا الخيمة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية والرقابة على الصيدليات وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات من شأنها إلحاق الضرر بالمريض ومن أجل توفير دواء آمن لكل المواطنين، وتحت إشراف الدكتورة ألفت السيد مدير عام الصيدلة، ودكتورة فيفيان هنري مدير إدارة التفتيش الصيدلى.
وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة تمكنت من ضبط المخالفات التي جاءت علي النحو التالي، عدم تواجد صيدلي بإحدى الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة، كما تم ضبط أحد الأشخاص يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص بالمخالفة لقانون الصيدلة، كما لوحظ وجود إحدى الصيدليات مفتوحة وتمارس النشاط دون مدير مسؤول مسجل بملف الصيدلية ومخالفاً أيضاً لقانون مهنة الصيدلة.
وتابعت، أنه تم ضبط أدوية جنسية مهربة مجهولة المصدر والتركيب ومتعددة الأشكال ما بين برطمان أو كرتون أو شريط والأنواع بين القرص والنقط واللبان وغيرها والألوان ما بين الذهبي والأحمر والأصفر، وكلها غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح ببيعها، والتي تبين عرضها للبيع بالصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.
وأوضحت المديرية، أنه تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بالوقائع والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنه شارك بالحملة مفتشات الصيدلة من الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة د . فاطمة صبحي عبد الفتاح، ود. نجوى أحمد محمد، ود. ناهد محمد خميس، ود. رباب فتحي عبد الرازق.
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