صور.. وفد من وزارة الزراعة يتفقد المحاصيل الشتوية بمحافظة القليوبية

القليوبية نيفين طه

زار الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة محافظة القليوبية رافقه فيها المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس سعيد جودة مدير عام الإرشاد الزراعى و ذلك لتفقد حالة المحاصيل الشتوية بالمحافظة و خاصة القمح و البصل و الفراولة.

و أشاد عباس الشناوى، بالحالة الممتازة للقمح و عدم وجود إصابات بالصدا و النباتات فى طور طرد السنابل و بعض الزراعات دخلت فى الطور اللبنى و تم الاطمئنان على زراعات البصل و خلوها من الإصابات الحشرية و الفطرية.

كما تم المرور على حقل فراولة فريش ،وبجانب ذلك استمع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة للمزارعين وناقشه فى المشاكل التى تواجههم و كيفية حلها ووجه بأهمية حل مشاكل المزارعين وذلك من خلال المرور الميدانى المستمر لجهازى الإرشاد و المكافحة بالمديرية و الإدارات الزراعية لاكتشاف الإصابات فى مهدها و علاجها فورا.

كما شدد على أهمية توافر المبيدات فى الجمعيات تخفيفا على المزارعين و توثيق الصلة بين الجمعية و المزارع و عدم تعريضه لجشع التجار.

و قد اختتم رئيس قطاع الخدمات والزراعة بوزارة الزراعة زيارته بزيارة جمعية الأحراز مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة لتفقد مبنى الجمعية الزراعية بالأحراز للوقوف على المشروع المزمع إقامته داخل مبنى الجمعية على أملاك وزارة الزراعة لخدمة القرية و القرى المجاورة .

و تم عقد اجتماع مع المهندس عصام كمال مدير عام الإدارة بشبين القناطر و أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمعرفة متطلبات الجمعية وأهم المشاكل التى تواجهها حتى يتم توفير ما يطلبه المزارعون دون أى عناء، ثم تفقد مخزن الأسمدة بالجمعية للوقوف على مدى توفر الأسمدة من عدمه بمزارع القرية.