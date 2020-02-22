سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وفد من وزارة الزراعة يتفقد المحاصيل الشتوية بمحافظة القليوبية

السبت، 22 فبراير 2020 02:23 م
صور.. وفد من وزارة الزراعة يتفقد المحاصيل الشتوية بمحافظة القليوبية وفد وزارة الزراعة
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة محافظة القليوبية رافقه فيها المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس سعيد جودة مدير عام الإرشاد الزراعى و ذلك لتفقد حالة المحاصيل الشتوية بالمحافظة و خاصة القمح و البصل و الفراولة.

و أشاد عباس الشناوى، بالحالة الممتازة للقمح و عدم وجود إصابات بالصدا و النباتات فى طور طرد السنابل و بعض الزراعات دخلت فى الطور اللبنى و تم الاطمئنان على زراعات البصل و خلوها من الإصابات الحشرية و الفطرية.

كما تم المرور على حقل فراولة فريش ،وبجانب ذلك استمع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة للمزارعين وناقشه فى المشاكل التى تواجههم و كيفية حلها ووجه بأهمية حل مشاكل المزارعين وذلك من خلال المرور الميدانى المستمر لجهازى الإرشاد و المكافحة بالمديرية و الإدارات الزراعية لاكتشاف الإصابات فى مهدها و علاجها فورا.

 كما شدد على أهمية توافر المبيدات فى الجمعيات تخفيفا على المزارعين و توثيق الصلة بين الجمعية و المزارع و عدم تعريضه لجشع التجار.

و قد اختتم رئيس قطاع الخدمات والزراعة بوزارة الزراعة زيارته بزيارة جمعية الأحراز مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة لتفقد مبنى الجمعية الزراعية بالأحراز للوقوف على المشروع المزمع إقامته داخل مبنى الجمعية على أملاك وزارة الزراعة لخدمة القرية و القرى المجاورة .

و تم عقد اجتماع مع المهندس عصام كمال مدير عام الإدارة بشبين القناطر و أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمعرفة متطلبات الجمعية وأهم المشاكل التى تواجهها حتى يتم توفير ما يطلبه المزارعون دون أى عناء، ثم تفقد مخزن الأسمدة بالجمعية للوقوف على مدى توفر الأسمدة من عدمه بمزارع القرية.

 

 

FB_IMG_1582371958776
 
 
FB_IMG_1582371969459
 
 
FB_IMG_1582371972087
 
 
FB_IMG_1582371981059

زراعة

اخبار مصر

القليوبية

وزراه الزراعه

اسمده

جمعيه زراعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة