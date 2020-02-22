صور.. رئيس الوزراء يفتتح فرع نادى الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت ، فرع نادي الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الوزراء، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، وأعضاء المجلس.

واستمع رئيس الوزراء خلال فعاليات الافتتاح إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، الذي كان مخصصاً لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، كما شرح مراحل إقامة الفرع الجديد، حيث تم تخصيص الأرض في عام 2008 بمساحة 5 فداناً، ثم صدر في عام 210 القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشمل استخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسئولية في 2017، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.

وأشار جزارين ، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل 30% من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة 300 مليون جنيه، على مساحة 18 فدانا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الاجمالية للفرع لحوالي 1.2 مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين، ليشمل ملاعب رياضية في جميع الالعاب على أعلى مستوى.

كما عرض جزارين ، مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمام سباحة ضخم، وصالات جيمنزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أوليمبى، وصالات مغطاة، ومجمع اسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددا آخر من الإنشاءات الهامة.