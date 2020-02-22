صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى أحياء الإسكندرية

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية ، إلى أنه في ضوء توجيهات المحافظ؛ شن حي المنتزة أول برئاسة حمدى عبد العليم شامه، حملة لإزالة الإشغالات بشارع كاستانيا سيدي بشر قبلي، كما تم التحفظ على الإشغالات بشارع مسجد الصداقة سيدي بشر قبلي. وشن حملة لإزالة الإشغالات حيث تم إزالة كشك خشبى فى عقار تحت الإنشاء يعوق الطريق العام بشارع مصطفى نجيب بحرى وإزالة الحواجز الخشبية بشارع البكباشى العيسوى

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندي، بحملة لرفع الإشغالات بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وميدان المندرة البحرى. وشنت حملة لإزالة الإشغالات الخاصة بالمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية، التي تعيق حركة سير المواطنين وتتعدى على حرم الطريق العام ، بشارع 45، وشارع ملك حفني بحري بمنطقة المندرة.

كما شن حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات، وشملت الحملات شوارع؛ ونجت وكفر عبده ومحمود شكري بسموحة ومحمود حسن فهمي بسبورتنج والمحاسبة بكفر عبده، وتم التحفظ على عدد كبير من الإشغالات والمخالفات المتنوعة، علاوة علي حملة بشوارع؛ محمود حسن فهمي وعبد الكريم الخطابي والأعشى وكفر عبده، وتم خلالها إزالة الحواجز الحديدية وإطارات السيارات بالطرق.

وشنت حملة لإزالة التعديات والحواجز الحديدية بشوارع؛ خليل الخياط وابن رافع و والاسماعيلية وميدان سانت جيني، كما تضمنت الحملة إزالة التعديات بشوارع؛ الفردوس ومسجد حاتم ودوران فيكتور عمانويل ومتفرعات سموحة وشارع مسجد الهدايا وشارع خليل الخياط ومتفرعاته، وتم التحفظ على عدد كبير من الإشغالات المتنوعة وعدد 2 تروسيكل بخاري وعربة يد خشب.

وفي حي وسط برئاسة العميد فادي وديع، واصلت حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي، حيث توجهت حملة إلى شوارع؛ الناصر محمد ومساكن امبروزو وأحمد قمحه والمنيا الشرقية والغرفة التجارية ولاجتيه.

كما شن الحي حملة أخري لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع باب شرق ومحرم بك، حيث توجهت الحملة الي شوارع؛ محرم بك، والرصافة، وسور كلية الهندسة، ولطفي السيد، وجلال الدسوقي. وشن حملة بشوارع جواد حسني، ابن شجاع، عبد المنعم سند، وسويتر، وقيصر.

فيما قام حي العجمي برئاسة السيد موسى، بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطريق العام بمنطقة الدخيلة.

وشن حي الجمرك برئاسة نجوى أمين، حملة توجهت إلى شارع جودة حيث تم ازالة "كشك للكلاب ". وتوجهت حملة إلى ميدان التحرير و ميدان عرابي بالمنشية حيث إزالة كافة الإشغالات والعمل على توسيع الشارع لسهولة الحركة المرورية للمواطنين. وشنت حملة لإزالة أعمال مخالفة بشارع المقريزي بالمنشية وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، شنت حملة لإزالة تعديات الباعة للجائلين أمام مزلقان بهيج وتم إزالة الإشغالات المخالفة على جانبى الطريق بشارع عتاب بقرية بهيج.

وخلال تلك الحملات تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، والتحفظ عليها، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.



حملات الازالة



حملات باحياء الاسكندرية



حملات بالاحياء