صور.. تحرير 146 محضرا تموينيا وإعدام مواد غذائية فاسدة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج تحرير 146 محضرا تموينيا وإشغالات متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية ومرافق شنتها الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم ضبط وإعدام 3.5 حلاوة طحينية، و56 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ورفع الإشغالات وضبط مركبات توك توك غير مرخصة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تنفيذ حملة لضبط الأسواق بناحية قرية الحمادية وجزيرة شندويل للمرور على مخازن المواد الغذائية، وأسفرت عن تحرير 12 محضر منها 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 8 محاضر عدم وجود تقرير الحماية المدنية.

وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أنه نفذت حملة مرافق وإزالة للاشغالات شملت "شارع الشهيد محمد ضياء الدين، وخلف الإدارة الزراعية، وشارع الجلاء (القاعات)، وسور النادي البحري"، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 82 مخالفة مرافق متنوعة، وتحرير 7 محاضر، كما تم استهداف سوق مدينة ناصر، والمنطقة خلف مسجد مصعب بن عمير، ومنطقة الثقافة والأرقم، وترعة باجا الشرقي والغربي وموقف طما وطهطا، وأسفرت عن ضبط 185 مخالفة مرافق متنوعة، وتحرير 41 محضر إشغالات.

وأشار عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما إلى إعدام 7 كراتين حلوى أطفال بها ألوان صناعية غير صالحة، و 7 صفائح عسل منتهية الصلاحية زنة 150 كيلوجراما، و3 شيكارات مكرونة فاسدة، وعدد 14 لفائف بسيسة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و23 كيس كاراتيه معد للأطفال منتهية الصلاحية، و 73 كيلو جرام سكر متحجر، عدد 6 صاجات بها بقايا جاتوهات ويعاد تدويرها وزن 60كيلو، وشيكارة دقيق فاخر، و 6 زجاجات روائح ومكسبات طعم و5.5 كيلو بكينج بودر غير صالحة، وتم تحرير عدد 16 محضر متنوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي مركز ومدينة المراغة، لفت حازم أبو الخير رئيس المركز إلى ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة حتى يتم ترخيصها من قبل إدارة مرور طهطا، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن فتح باب الترخيص من 10 فبراير الجاري وحتى 10 مارس القادم، كما نفذت حملة علي المخابز المدعمة أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر متنوع للمخابز البلدية.

وذكر على محمد رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا انه تم تنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع والميادين المختلفة بالمدينة، وأسفرت عن رفع 71 من المضبوطات المتنوعة، وإزالة 18من فروشات وتندات حديد، وتحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان أسعار، بالإضافة إلى ضبط وإعدام 3.5 طن حلاوة طحينية، و750 كرتونة كاراتيه.

وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز أنه تم القيام بحملة لضبط الأسعار والأسواق بالمركز وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد 31 محضر مخالفات متنوعة، مشيرا إلى تنفيذ حملات ليلية ومصادرة عدد من مركبات التوك توك الغير مرخصة.

ولفت أحمد الشطوري رئيس حي الكوثر إلى تحرير 7 محاضر متنوعة خلال حملة للمرور على المحلات التجارية بمنطقة الأبراج، كما تم إعدام ٣٦ كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية و متغيرة في خواصها الطبيعية وغير مطابقة للمواصفات.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، قال عبد المنعم على عبد القوى رئيس المركز أنه تم مصادرة وإعدام 20 كيلو لحوم غير مطابقة للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الأدمي، حيث تم تحرير محضر بذلك والعرض علي الجهات المختصة، كما تم تحرير عدد 15محضر متنوع منها 3 محاضر بيئة، و7محاضر تموين، و 5 محاضر صحة .



حملات تموينية بالمراغة



حملات تموينية بطما



حملات تموينية بمركز سوهاج



حملات تموينية واشغالات بأخميم



حملات تموينية واشغالات بطهطا



حملات تموينية واشغالات بطهطا