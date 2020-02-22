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صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

السبت، 22 فبراير 2020 07:53 ص
صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن
شرم الشيخ - محمد حسين

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انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات ثانى ايّام مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن بشوط المحافظات .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن اشواط السباق 30 شوطًا، بدأت امس ب17 شوطا وتستكمل اليوم .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.

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سيناء

شرم الشيخ

سباقات الهجن

الاتحاد المصرى للهجن

اليوم السابع بلس

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