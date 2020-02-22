سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شهيد فلسطينى برصاص الشرطة الإسرائيلية فى القدس المحتلة

السبت، 22 فبراير 2020 02:44 م
شهيد فلسطينى برصاص الشرطة الإسرائيلية فى القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استشهد شاب فلسطينى، اليوم السبت، قرب المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة، على يد الشرطة الإسرائيلية، وأذاعت النبأ وكالة الأنباء الفلسطينية، عن بيان لوزارة الصحة، موضحة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى على الشاب الفلسطينى الذى استشهد متأثرا بإصابته قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
 
وفى أعقاب ذلك، شددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية فى محيط المكان، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.
 
وكان جنود قوات الاحتلال الاسرائيلى، قد قاموا أمس الجمعة بملاحقة سيدة مسنة توزع الحلوى على المصلين من الرجال والسيدات الخارجين من المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الفجر، وعرضت وسائل اعلام محلية فلسطينية لقطات فيديو للحظة ملاحقة قوات الاحتلال للسيدة الفلسطينية والهجوم عليها وكأنها تحمل متفجرات فى حقيبتها، ثم حاول الأهالى منع قوات الاحتلال عن الفتك بالسيدة العجوز ولكن جنود الاحتلال هددوهم بإطلاق النار.
 
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال، فى القدس، مواطنا من بلدة العيزرية، وآخر من بلدة عناتا، واثنين من العيسوية، وشابا من حى السويح فى بلدة سلوان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
 
وفى الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابا وشابة من بلدتى حلحول وشابة من دير سامت، كما اعتقلت فى سلفيت، شابا من بلدة ديراستيا بعد أن داهمت منزل ذويه.. وفى رام الله، اعتقلت شقيقين من بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منزلى ذويهما.
 
وفى سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريقا مؤديا إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
 
وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر إن سلطات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسى من جهة بلدة السواحرة، المؤدى إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبره، مضيفا أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التضييق على المواطنين وللاستيلاء على أراضى البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

القدس المحتله

الشرطه الاستراليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

الخميس، 20 فبراير 2020 11:47 ص

"الصحفيين العرب" يدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على طاقم تليفزيون فلسطين

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:21 م

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:17 م

استشهاد شاب فلسطينى وإصابة العشرات فى مواجهات مع قوات الاحتلال

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:26 م

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى أريحا

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:00 م

صور.. إصابات واختناقات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى أريحا

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:00 م

قوات الاحتلال تمنع وصول المصلين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة