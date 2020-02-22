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شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت مستقرة بالأسواق .. 640 جنيها للطن تسليم مصنع

السبت، 22 فبراير 2020 07:08 م
شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت مستقرة بالأسواق .. 640 جنيها للطن تسليم مصنع أسمنت- صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 22 – 2 - 2020 استقرارا بالسوق محلي حيث سجل سعر الطن  640 جنيها تسليم مصنع  ويصل أقصى سعر 740 جنيها حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة،وأن سعر الطن في السوق للمستهلكين  يبدأ من 750 جنيها و يصل بحد أقصى 800 جنيه للطن.

وأكد  أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهر،ة إن سعر الأسمنت شهد استقرارا اليوم وسجل سعر الطن تسليم المصنع ليبدأ من 640 جنيها وحتى 740 جنيها بحد أقصى فى حين يبدأ سعر المستهلك بعد حساب تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح للتأجر ليبدأ سعر الطن من 750 حتى 800 جنيه الطن.

وكان رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة قد أكد على دور مصانع الأسمنت الوطنية فى خفض الأسعار داخل السوق المصرى خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى انها اثبتت كفائتها وجودتها عالميا بفضل الجهود الوطنية للحفاظ على الصناعة المصرية للأسمنت.

الجدير بالذكر أن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت على أن أسعار الأسمنت قد تشهد انخفاضا مع بداية العام وذلك لعدة عوامل متعددة منها زيادة عدد المصانع الوطنية في مصر وهو ما يخلق تنافس بين المصانع وبعضها حيث يمثل السعر احد عناصر المنافسة بين الشركات وبعضها إضافة إلى الغروض التسويقية التي تقدمها الشركات للتجار و الموردين، تعد الأسعار العالمية احد العناصر التي تساهم في تراجع الأسعار وانخفاض سعر الطن، بخلاف تراجع المبيعات مع زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت، جميعها عناصر تساهم في خفض الأسعار بالسوق.

 


أسعار الاسمنت

سعر الاسمنت اليوم

اخبار اقتصاد

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