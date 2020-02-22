سواق نايم على نفسه.. سيارة تدهس بريطانية لحظة عبورها من مكان المشاة

كتب محمد شعلان

كاد تهور قائد سيارة أن يودي بحياة سيدة بريطانية التزمت بقواعد المرور بينما خالف هو القانون، ما سيجعله عرضه لعقوبات شديدة.

هذا ما أظهرته لقطة مروعة للحظة دهس سيارة لامرأة تعبر الطريق من ناحية المشاة، حيث كانت السيدة تقطع الشارع من المكان المخصص للمشاة وقت تغيير إشارة المرور لعبور المشاة، وكانت السيارة على الجانب الآخر تسير في طريقها دون التوقف عند إشارة المرور لعبور المشاة، ما أدى إلى صدم السيدة بمدينة روتنستول البريطانية.

وشوهدت السيارة التي صورت الحادث وهي تتباطأ وتتوقف عند معبر المرأة ولكن بينما تسير على الطريق، تصطدم بها سيارة من الاتجاه المعاكس، وبمجرد وصول المرأة إلى الطريق، أمام السيارة من الاتجاه المعاكس لا يبدو أن قائد السيارة أظهر أي نية لتقليل السرعة على الإطلاق.



السيدة تعبر من طريق المشاة

وأظهرت لقطات الفيديو السيدة وهي ترفع إلى الهواء بسبب تأثير صدمة السيارة ، أثناء الحادث الذي وقع قبل الساعة التاسعة صباحًا يوم الجمعة الماضي على طريق بيرنلي ، روتينستول، ويمكن رؤية سائقين آخرين وهم يخرجون من سياراتهم لتقديم المساعدة لها بعد الاصطدام.

ووفق صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أكدت شرطة لانكشاير أن السيدة عانت من إصابات طفيفة فقط، وتم تسجيل الفيديو من قبل dashcam من مدرب القيادة ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.



السيدة تمر امام السيارة

وقال إنه كان ثابتًا عند المعبر وكان في طريقه لالتقاط تلميذ في ذلك الوقت وأن الحادث قد جعله يهتز، وتابع: "لم أر ذلك يحدث من قبل. لم اعتقد ابدا أن قائد السيارة سيستمر في الحركة، ثم رأيت لاحقًا سيارة إسعاف تتجه نحو مكان الحادث، مضيفًا: "خرج الناس من ورائي وعبر الطريق وخرجوها إلى جانب الطريق".

وقال متحدث باسم الشرطة: "حضرت خدمة الإسعاف والشرطة المكان وتم إغلاق الطريق لفترة قصيرة. وقدم المسعفون الإسعافات الأولية وأكدوا إصابات طفيفة في ذراع وساق المصاب، وتم التعامل مع السائق عن طريق بطاقة عقوبة ثابتة للقيادة دون عناية واهتمام".