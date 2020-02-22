سقوط عاطل يزوال نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المستندات والمحررات بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد -كريم صبحى

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطل يزاول نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية فى عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها قيام " م. ن. ا" 36 سنة عاطل مقيم فى شارع احمد عرابي دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 2539 لسنة 2001م عين شمس " سرقة متنوعة " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5872لسنة 2016م عين شمس " تزوير " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات

بجلسة 20/12/2016م، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ويتخذ من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي،بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمسكنه.

وعثر على المضبوطات التالية" بطاقة رقم قومي مطموسة الاسم والأرقام، قطعه بلاستيكيه مثبت عليها عمله معدنية ذات وجه خاتم شعار الجمهورية، طباعه اسكنر ماركه، ختامه ، 2 بصامة ، 3 قطعة خشبية، خاتم مثبت به عمله معدنية فئة العشر قروش على هيئة خاتم شعار الجمهورية، خاتم تقرأ بصمته "شركه الشروق لتقسيم الارضى"، 3 أكلاشيه تقرأ بصمتهم ( شركه أولاد عامر، الشركة المصرية المتحدة ، شركه الرحمن لتقسيم الارضى)، 11 عمله معدنية مختلفة الفئات ذات وجه النسر الخاص بخاتم شعار الجمهورية، ماكينة لحام، 2 ماكينة تجفيف الشعر ( استشوار )، 5 زجاجه حبر "مختلفة الأنواع "، عدسه مكبره، 44 ورقه صغيره الحجم تحمل شعارات لهيئات ومصالح حكوميه وقضائية،

2 محضر استلام ارض منسوب صدورهما لوزاره الإسكان هيئه المجتمعات العمرانية بدون بيانات ممهورين بخاتم مدير عام الإسكان "هيئه المجتمعات العمرانية"، 6 تقرير طبي فارغ بدون بيانات ممهورين بخاتم تقرأ بصمته جامعه عين شمس " مستشفى الدمرداش"، 2 عقد بيع ابتدائي ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات، 2 طلب شهادة منسوب صدورهما لمكتب توثيق عين شمس ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات، 12 عقد بيع ابتدائي بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية"محكمه شمال الابتدائية"، 4 ورقات بدون بيانات ممهورين بخاتم تقرأ بصمته قسم شرطه عين شمس، 5 ورقات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام منطقه شرق القاهرة – مكتب عين شمس)، ورقة دون البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية " محكمه شمال الابتدائية"، 2 عقد ايجار قديم بدون بيانات ممهوران بخاتم شعار الجمهورية،

2 عقد بيع نهائي لأرض فضاء معده للبناء بدون بيانات ممهوران بخاتم شعار الجمهورية– خاتم محكمه شمال الابتدائية، 7 توكيل بيع سياره بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، 5 توكيل رسمي عام دون البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، توكيل خاص من مصلحه الشهر العقاري بدون بيانات ممهور بخاتم تقرأ بصمته "مكتب توثيق (( وجميـــــعهم مــــزوريــــــــــن )).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.