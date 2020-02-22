سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 22-2-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت، 22 فبراير 2020 11:04 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 22-2-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 22-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.73جنيه للشراء، و16.90جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

16.74 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

16.73 جنيه للشراء.

16.90 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

16.73جنيه للشراء.

16.90 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

16.65 جنيه للشراء.

16.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.71 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

16.77 جنيه للشراء.

16.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

16.70 جنيه للشراء.

16.88 جنيه للبيع.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة