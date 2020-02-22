ساندرز يطالب موسكو بـ"الابتعاد" عن الانتخابات بعد تقارير بتدخلها لدعمه

كتبت رباب فتحى

أبرزت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم السبت مطالبة بيرنى ساندرز، أحد مرشحى الحزب الديمقراطى لروسيا بـ"الابتعاد" عن الانتخابات الأمريكية بعد انتشار تقارير تفيد بأن موسكو تتدخل في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين دعما له.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ساندرز كشف للصحفيين أن مسئولين أمريكيين أبلغوه "قبل نحو شهر" بأن روسيا تبذل جهودا للتدخل في السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر 2020.

ولكن كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسئولين الأمريكيين أبلغوا ساندرز بأن موسكو تسعى لدعم حملته الرئاسية، ولكن لم يتّضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشّح الديمقراطى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين أبلغوا أيضا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتدخل الروسي.

وأصدر ساندرز بيانا جاء فيه "على العكس من ترامب، أنا لا أعتبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين صديقا عزيزا. إنه استبدادي يحاول تدمير الديمقراطية وسحق المعارضة في روسيا".

وتابع ساندرز "لا أبالي صراحة بمن يريده بوتين رئيسا"، مضيفا "رسالتي إلى بوتين واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأمريكية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر".

وكانت مصادر مطلعة قالت لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن شيلبى بيرسون كبير مسئولي أمن الانتخابات في الاستخبارات الامريكية وجه تحذيرا للمشرعين من أن الاستخبارات الروسية تتخذ خطوات للتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 لدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب للفوز بفترة بولاية ثانية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز إحاطة إعلامية تناولت الخطوط العريضة للتدخلات الروسية المتضمنة تسليح وسائل التواصل الاجتماعي والقرصنة والهجمات على البنية التحتية للانتخابات، وتقول التقارير ان روسيا تحاول إثارة أسئلة تشكك بنزاهة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الى جانب دعمها لترامب.

قال مسئول في البيت الأبيض أن ترامب عبر عن غضبه خلال الاجتماع مع مدير الاستخبارات القومية جوزيف ماجواير بسبب الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالجهود الروسية لدعمه.

ووفقا للتقرير احتمال التدخل في عام 2020 سيختبر دفاعات الولايات المتحدة ضد التدخل الأجنبي، الأمر الذي نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا رافضا أي تلميح بأن الكرملين كان له دور في فوزه بانتخابات 2016.