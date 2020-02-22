سامح عاشور يجتمع بمحامي أسيوط.. والأعضاء يطالبونه بزيادة معاشتهم

أسيوط – ضحا صالح

بدأ سامح عاشور نقيب المحامين، قبل قليل، عقد لقاء مفتوح مع محامي أسيوط، اليوم السبت، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر رابطة الحقوقيين بمحافظة أسيوط.

الاجتماع ينعقد بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين، وذلك في إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، كما يشهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية، وذلك بحضور مرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم عدد كبير من المحامين أعضاء نقابة المحامين برابطة الحقوقيين بأسيوط.

واستهل المحامون اللقاء بالقرآن الكريم والسلام الوطنى، ثم بدأ عاشور فى الاستماع لبعض كلمات المحامين وطلباتهم، حيث قام مصطفى أنور شراقة أمين صندوق النقابة ونقيب محامي مركز أبنوب، بعرض طلبات المحامين التى لخصها فى زيادة موارد النقابة، وزيادة معاش المحامين ٣٠٠٠ جنيه، ولكن المحامين طالبوا برفع هذا المعاش أكثر من الضعف، وزيادة سقف العلاج للمحامين حتى تكون عناية أفضل للمحامين، لأن هذا الملف هو الأولى بالرعاية مع سرعة تحديد ميعاد الجمعية العمومية شمال وجنوب أسيوط، للتصويت على دمجهما فى المجلس القادم، والموافقة على شراء قطعة ارض تكون مقرا لنقابة المحامين الموحدة تحقق ارباحا اقتصادية للنقابة ومطلب اخير أن يأتى النقيب بعد انتهاء الانتخابات لأسيوط لتكريم شيوخ المحامين.

كما تحدث مجدى كريم ممثلا لرابطة الحقوقيين واسامه محمد نقيب شمال أيوط الذى طالب فى كلمته بالتعاقد الفورى مع المستشفيات الخاصة بأسيوط فيما يخص مشروع العلاج ورحب حمادة أحمد إبراهيم نقيب جنوب أسيوط بنقيب المحامين سامح عاشور والوفد المرافق له.

وكان سامح عاشور قد وصل الى محافظة أسيوط برفقة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومرشحى النقابة العامة على مستوى الإستئناف وكان فى إستقبالهم عدد كبير من المحامين أعضاء نقابة المحامين برابطة الحقوقيين بأسيوط.