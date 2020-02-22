سامح عاشور: لن أسمح لخريجى التعليم المفتوح أن يكونوا محامين.. صور

أسيوط – ضحا صالح

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه أثناء لقاء مفتوح جمعة مع المحامين بمحافظة أسيوط بمقر رابطة الحقوقيين بمحافظة أسيوط أن مجلس النقابة منذ توليه المسئولية وهو يعمل جاهدا من أجل أن تحافظ مهنة المحاماة على مكانتها التى يعلمها الجميع وأن يأخذ المحامى المكانة التى يستحقها وهو ما عهدنا على أنفسنا أن نضيفه خلال فترة تولى المسئولية نقيبا للمحامين.

وأضاف عاشور: "فى القوانين كنا أشد حرصا على حماية المحامى، ففى المادة 51 شملنا المحامى أثناء أداء عمله برعاية خاصة فقلنا أنه لا يجوز فى أى حالات التلبس حينما يوجه للمحامى أثناء أداء واجبه اتهام من الخصوم أنه يحتجز أو يحبس وقلنا للضمان أن يحرر محضر يعرض على المحامى العام الأول للاستئناف المعنى المختص مكانيا ، وهم 8 أشخاص فقط على مستوى الجمهورية حتى ينجو المحامين من سطوة قسم الشرطة، أو مدير النيابة، أو رئيس النيابة أو حتى المحامى العام، وهذه هى حماية حقيقية لا تقبل الجدال، وفى مدونة السلوك حتى نضبط ايقاع آداب المحاماة ونحافظ على القيم وعلوم المحاماة لنقدم حسن نية المحامين تجاه المجتمع أما بالنسبة للأكاديمية سيكون الانضمام للنقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاة، والذى يدخل المحاماة لابد أن يقدر المحاماة، ومسئوليتها أو نحن بذلك عززنا المحاماة بما وضعناه من قوانين، ولن اسمح للحاصلين على الحقوق من التعليم المفتوح الدخول للنقابة والعمل بالمحاماة".

وأضاف عاشور: "قمنا بزيادة المعاشات القديمة من 35 إلى 15%، ورفعنا استحاق المعاش بحد أقصى 3000 جنيه فى الشهر إذن نجحنا فى ضبط ميزان المحاماة لأعلى مستواه وبالنسبة للعلاج فنحن صرفنا مليار جنيه تم صرفها خلال 3 سنوات إذن هناك طفرة فى العلاج والمحامى لابد أن يتعاقد مع مستشفيات تكون فئة "أ" لأنه ليس أقل من أى مهنة أخرى".

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، عقد لقاء مفتوحا مع محامى أسيوط، اليوم السبت، بمقر رابطة الحقوقيين بمحافظة أسيوط بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين وذلك فى إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، كما شهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية وذلك بحضور ومرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم عدد كبير من المحامين أعضاء نقابة المحامين برابطة الحقوقيين بأسيوط.

واستقل المحامين اللقاء بالقرآن الكريم والسلام الوطنى ثم بدأ عاشور فى الاستماع لبعض كلمات المحاميين وطلباتهم حيث قام مصطفى أنور شراقة أمين صندوق النقابة ونقيب محامين مركز أبنوب بعرض طلبات المحامين التى لخصها فى زيادة موارد النقابة، زيادة معاش المحامين 3000 جنيه ولكن المحامين طالبوا برفع هذا المعاش اكثر من الضعف، وزيادة سقف العلاج للمحامين حتى تكون عناية افضل للمحامين لان هذا الملف هو الأولى بالرعاية مع سرعة تحديد ميعاد الجمعية العمومية شمال وجنوب أسيوط للتصويت لدمجهما فى المجلس القادم، والموافقة على شراء قطعة أرض تكون مقرا لنقابة المحامين الموحدة تحقق ارباحا اقتصادية للنقابة ومطلب اخير أن يأتى النقيب بعد انتهاء الانتخابات لأسيوط لتكريم شيوخ المحامين.

كما تحدث مجدى كريم ممثلا لرابطة الحقوقيين واسامه محمد نقيب شمال أسيوط الذى طالب فى كلمته بالتعاقد الفورى مع المستشفيات الخاصة بأسيوط فيما يخص مشروع العلاج ورحب حمادة أحمد إبراهيم نقيب جنوب أسيوط بنقيب المحامين سامح عاشور والوفد المرافق له

وكان سامح عاشور قد وصل إلى محافظة أسيوط برفقة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف وكان فى استقبالهم عدد كبير من المحامين أعضاء نقابة المحامين برابطة الحقوقيين بأسيوط.















