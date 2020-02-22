سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سامح عاشور: لن أسمح لخريجى التعليم المفتوح أن يكونوا محامين.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 06:01 م
سامح عاشور: لن أسمح لخريجى التعليم المفتوح أن يكونوا محامين.. صور
أسيوط – ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه أثناء لقاء مفتوح جمعة مع المحامين بمحافظة أسيوط بمقر رابطة الحقوقيين بمحافظة أسيوط أن مجلس النقابة منذ توليه المسئولية وهو يعمل جاهدا من أجل أن تحافظ مهنة المحاماة على مكانتها التى يعلمها الجميع وأن يأخذ المحامى المكانة التى يستحقها وهو ما عهدنا على أنفسنا أن نضيفه خلال فترة تولى المسئولية نقيبا للمحامين.

 

وأضاف عاشور: "فى القوانين كنا أشد حرصا على حماية المحامى، ففى المادة 51 شملنا المحامى أثناء أداء عمله برعاية خاصة فقلنا أنه لا يجوز فى أى حالات التلبس حينما يوجه للمحامى أثناء أداء واجبه اتهام من الخصوم أنه يحتجز أو يحبس وقلنا للضمان أن يحرر محضر يعرض على المحامى العام الأول للاستئناف المعنى المختص مكانيا ، وهم 8 أشخاص فقط على مستوى الجمهورية حتى ينجو المحامين من سطوة قسم الشرطة، أو مدير النيابة، أو رئيس النيابة أو حتى المحامى العام، وهذه هى حماية حقيقية لا تقبل الجدال، وفى مدونة السلوك حتى نضبط ايقاع آداب المحاماة ونحافظ على القيم وعلوم المحاماة لنقدم حسن نية المحامين تجاه المجتمع أما بالنسبة للأكاديمية سيكون الانضمام للنقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاة، والذى يدخل المحاماة لابد أن يقدر المحاماة، ومسئوليتها أو نحن بذلك عززنا المحاماة بما وضعناه من قوانين، ولن اسمح للحاصلين على الحقوق من التعليم المفتوح الدخول للنقابة والعمل بالمحاماة".

 

وأضاف عاشور: "قمنا بزيادة المعاشات القديمة من 35 إلى 15%، ورفعنا استحاق المعاش بحد أقصى 3000 جنيه فى الشهر إذن نجحنا فى ضبط ميزان المحاماة لأعلى مستواه وبالنسبة للعلاج فنحن صرفنا مليار جنيه تم صرفها خلال 3 سنوات إذن هناك طفرة فى العلاج والمحامى لابد أن يتعاقد مع مستشفيات تكون فئة "أ" لأنه ليس أقل من أى مهنة أخرى".

 

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، عقد لقاء مفتوحا مع محامى أسيوط، اليوم السبت، بمقر رابطة الحقوقيين بمحافظة أسيوط بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء نقابة المحامين وذلك فى إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، كما شهد اللقاء إجابة "عاشور" على التساؤلات وعرض آخر المستجدات النقابية وذلك بحضور ومرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف، وكان فى استقبالهم عدد كبير من المحامين أعضاء نقابة المحامين برابطة الحقوقيين بأسيوط.

 

واستقل المحامين اللقاء بالقرآن الكريم والسلام الوطنى ثم بدأ عاشور فى الاستماع لبعض كلمات المحاميين وطلباتهم حيث قام مصطفى أنور شراقة أمين صندوق النقابة ونقيب محامين مركز أبنوب بعرض طلبات المحامين التى لخصها فى زيادة موارد النقابة، زيادة معاش المحامين 3000 جنيه ولكن المحامين طالبوا برفع هذا المعاش اكثر من الضعف، وزيادة سقف العلاج للمحامين حتى تكون عناية افضل للمحامين لان هذا الملف هو الأولى بالرعاية مع سرعة تحديد ميعاد الجمعية العمومية شمال وجنوب أسيوط للتصويت لدمجهما فى المجلس القادم، والموافقة على شراء قطعة أرض تكون مقرا لنقابة المحامين الموحدة تحقق ارباحا اقتصادية للنقابة ومطلب اخير أن يأتى النقيب بعد انتهاء الانتخابات لأسيوط لتكريم شيوخ المحامين.

 

كما تحدث مجدى كريم ممثلا لرابطة الحقوقيين واسامه محمد نقيب شمال أسيوط الذى طالب فى كلمته بالتعاقد الفورى مع المستشفيات الخاصة بأسيوط فيما يخص مشروع العلاج ورحب حمادة أحمد إبراهيم نقيب جنوب أسيوط بنقيب المحامين سامح عاشور والوفد المرافق له

 

وكان سامح عاشور قد وصل إلى محافظة أسيوط برفقة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومرشحى النقابة العامة على مستوى الاستئناف وكان فى استقبالهم عدد كبير من المحامين أعضاء نقابة المحامين برابطة الحقوقيين بأسيوط.

WhatsApp Image 2020-02-22 at 4.44.46 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-02-22 at 4.44.46 PM (2)
 

 

WhatsApp Image 2020-02-22 at 4.44.46 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-02-22 at 4.44.47 PM
 

 


اسيوط

نقابة المحامين

سامح عاشور

محامين أسيوط

النقابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة