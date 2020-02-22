"رى أسوان": رفع كفاءة رى ترعة دراو الرئيسية وتبطين الطريق الترابى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل بعمل حائط ساند من الخرسانة ناحية الطريق الأسفلتى، وعمل تبطين ناحية الطريق الترابى وتهدف هذه الأعمال إلى توسعة الطريق الأسفلتى وترشيد مياه الرى ورفع كفاءة الرى على ترعة دراو الرئيسية بمركز دراو.

وكان المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أكد لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، قامت باستئناف العمل فى تأهيل ترعة الرديسية بمركز إدفو بأسوان، وتأتى أعمال تأهيل ترعة الرديسية ضمن حزمة من المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار خطة عاجلة للحفاظ على المجاري المائية، وضبط القطاعات التصميمية بهدف ترشيد مياه الرى وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقوية وتدعيم الجسور ورفع كفاءة سريان المياه بالمجاري المائية.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تقوم فى هذا الإطار بأعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها، وكذلك إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة الرئيسية وترعة دراو.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتى بتوجيهات المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، والمهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والمهندس محمد على الشرونى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان قامت بتنفيذ 30 قرار إزالة فى ذمام هندسة الموارد المائية والرى بوادى النقرة بتأمين من قوات الأمن وبمشاركة رجال الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، وذلك ضمن الموجه الخامس عشر، والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.