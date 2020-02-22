رفع 2500 طن تراكمات أسفل الدائرى بطريق شبرا - بنها الحر تمهيدا لتشجير المنطقة

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، فى الحملة المكبرة لإزالة التراكمات أسفل الدائرى مع تقاطع طريق شبرا – بنها الحر "مدينة قليوب وحدود حى غرب شبرا الخيمة"، وباستخدام عدد كبير من المعدات من مدن قليوب وشبرا الخيمة وباقى مجالس مدن المحافظة، حيث تم إزالة 2500 طن مخلفات من الرتش الذى كان يتسبب فى عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبرى، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضارى للمنطقة.

وخلال الحملة طالب المحافظ، بتكثيف العمل لإزالة جميع التراكمات اليوم وإشراك كل معدات مجالس المدن للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، كما وجه المحافظ بعمل لاند سكيب وتشجير للمنطقة بالكامل لتمثل وجهة حضارية وجمالية لطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.

وشارك فى الحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وحامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب.

فيما قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة، بشوارع مدينة بنها للاطمئنان على مستوى النظافة والتعرف على احتياجات المواطنين، حيث استهل الجولة بمنطقة كفر الجزار، ووجه نائب رئيس مدينة بنها برفع كفاءة الكورنيش وتشجيره مع دهان أكشاك الكهرباء برسومات جمالية، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وإزالة الإشغالات على كوبرى كفر الجزار.

ثم توجه محافظ القليوبية، إلى منطقة وابور الثلج وكلف نائب رئيس المدينة بسرعة رفع الإشغالات المتواجدة بالمنطقة، وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة وقوف سيارات السوزوكى فى المواقف المخصصة لها وكذلك ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدى على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبور آمن للمواطنين والتنبيه على أصحاب الأراضى الفضاء داخل المدينة بتسويرها للحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والتنسيق مع مديرية الطرق لإعادة رصف ورفع كفاءة المدينة.