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استجابة لـ"سيبها علينا"..

رفع مياه الصرف الصحى بمنطقة الخضرى فى دمياط وتشكيل لجنة لبحث المشكلة

السبت، 22 فبراير 2020 03:00 ص
رفع مياه الصرف الصحى بمنطقة الخضرى فى دمياط وتشكيل لجنة لبحث المشكلة تصريف مياه الصرف بمنطقة الخضرى
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، الاستجابة لما نشر فى صحافة المواطن باليوم السابع بشأن مشكلة الصرف الصحى بأرض الخضرى بدمياط

 

وأكد "عسل"، أنه كلف بسرعة إزالة شكوى الأهالى وتصريف مياه الصرف الصحى، كما كلف بتشكيل لجنة فنية لفحص مشكلة المنطقة وبحث إمكانية العمل على حلها.

 

وكان سكان شارع الخضرى المتفرع من شارع الكلية بمنطقة الأعصر بدمياط قد أعربوا عن غضبهم من سوء حالة جميع الشوارع بسبب انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع والتى اختلطت مع مياه الأمطار، واستمع "اليوم السابع" إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بتشكيل لجنة فنية لمعاينة مشروع الصرف الصحى بالمنطقة.

 

وقال طاهر أبو قمر، أحد سكان منطقة الأعصر بدمياط، إن الشوارع تحولت إلى برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحى التى اختلطت مع مياه الأمطار وأصبحت منطقة لا تصلح للحياة الآدمية بسبب صعوبة الحركة والسير لسكان المنطقة.

 

وأكد أنه تم تغيير مواسير الصرف الصحى بالمنطقة منذ شهرين بمعرفة شركة الصرف الصحى إلا أن سوء حالة المشروع ومخالفة للمواصفات تسبب فى تحول المنطقة إلى بركة.

 

وقال محمد مصطفى طه، أحد سكان المنطقة، أن المنطقة بها عدد كبير من السكان والورش والمحال المختلفة، وأن سوء حالة الشوارع يعطل حركة الصناعة والتجارة بالمنطقة، مضيفا أن انتشار مياه الصرف الصحى التى غطت أغلب الشوارع أصبحت تهدد سكان المنطقة بانتشار الأمراض، وطالب بتشكيل لجنة لفحص مشروع الصرف الصحى ومعرفة أسباب المشاكل التى طرأت عليه.

 

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، حيث أعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.
 
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه، وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
 
 
ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.
 
 
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تصريف مياه الصرف 
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تصريف مياه الصرف 
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تصريف مياه الصرف
 
 
 

 


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