سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مركز الداخلة: استرداد 91 فدانا أملاك دولة فى حملة مكبرة بزمام المركز

السبت، 22 فبراير 2020 02:23 م
رئيس مركز الداخلة: استرداد 91 فدانا أملاك دولة فى حملة مكبرة بزمام المركز اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة الملحية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، استرداد 91 فدانًا أملاك دولة فى حملات مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع قوات الأمن، لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة وذلك فى إطار استرداد حق الشعب.

وأضاف الفحام، أنه جرى تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2019، لإزالة 70 فدانًا بقرية أسمنت جرى التعدى عليها بالزراعة، والقرار رقم لسنة 2020، لإزالة التعديات بالزراعة على 21 فدانًا بقرية أسمنت، حيث رفض المتعدون على هذه الأراضى استكمال إجراءات التقنين.

ولفت إلي، استكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين وما زالوا متعدين عليها دون انصياع للقانون، إضافة إلى موقف العديد من الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تستكمل إجراءات التقنين ودفع الرسوم المستحقة.

وتستكمل محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، حيث جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالزراعه وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجه 1 وبئر 6 جناح، كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات، وكذلك إزالة التعدى على 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قرارى إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه جرى أيضا تنفيذ قرارى إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح، وتم ردم العيون السطحية التى تم حفرها بدون ترخيص، بالإضافة إلى هدم المبانى وإزالة كافة أشكال التعدى وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة، التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون، وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.


اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

زراعة الوادى الجديد

التعديات على الأراضى

اراضى املاك الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مبادرة صحة المرأة وقافلة مجانية فى الفرافرة

السبت، 22 فبراير 2020 01:48 م

محافظ الوادي الجديد يبحث آليات دعم شرائح غير القادرين في المحافظة

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:42 م

9 قرارات إزالة وإخلاء لمنشآت مخالفة بمركز الخارجة الوادي الجديد

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:47 م

تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بالوادي الجديد بـتكلفة 4.2 مليون جنيه

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:30 م

تنفيذ 9 منافذ بمشروع "جمعيتى" فى مراكز محافظة الوادى الجديد

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة