رئيس مدينة بلبيس: تلقينا 3000 شكوى فى 3 أشهر ورفعنا 850 ألف طن قمامة

الشرقية - فتحية الديب

قال اللواء سامى علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إن مكتبه مفتوح للجميع منذ توليه رئاسة المجلس من ثلاثة أشهر وتلقى أكثر من 3000 شكوى وعمل على حلها، و أن مدينة بلبيس من أكبر المراكز بمحافظة الشرقية، ويقدر عدد سكانها بما يقرب من مليون نسمة، ويتبعها تسعة وحدات محلية وتضم 50 قرية و400 تابع.



وقال خلال حواره لـ"اليوم السابع"، إنه حرص منذ توليه رئاسة المجلس منذ ثلاثة أشهر، على ترتيب البيت من الداخل، واجتمع بالموظفين بالمجلس لوضع سياسية العمل، وقام بعمل حركة تنقلات داخل ديوان المجلس، وعمل على تطوير أداء مكتب خدمة المواطنين بالمجلس، وتم تغير العديد من الموظفين بالإدارة الهندسية، حيث يتم تقديم الطلبات من المواطنين خلال المركز التكنولوجى، وذلك فيما يخص الخدمات التى تقدم من خلال المجلس المحلى.



وتابع: كان مقررًا تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع، لتلقى الطلبات والشكاوى من المواطنين وعندما تولى رئاسة المجلس عمل على تخصيص أيام الأسبوع كله لخدمة المواطنين، ويوميا يتلقى أكثر من 50 شكوى ويعمل على حلها، حيث تلقى منذ توليه العمل أكثر من 3000 شكوى وعمل حلها.



وأكد أنه من أهم القرارات التى أتخدها منذ توليه المجلس، هو إطلاق اسم الدكتور مجدى يعقوب على ميدان الحصان، وكذلك تسمية ميدان باتا ليكون ميدان الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وذلك تكريماً وتخليداً لهما كأبناء المركز، موضحا: أن الميدانين هما من أهم ميادين المدينة الأول هو الحصان شعار المحافظة ويقع فى موقع استراتيجى هام هو مدخل المدينة من طريق الزقازيق، والثانى هو ميدان باتا الذى يتوسط المدينة و أمام مجلس المدينة بشارع بورسعيد، وأن الجنة من أساتذة بكلية تربية فنية وآخرين متخصصون فى الفنون التشكيلية، قاموا بمعاينة تمثالى مجدى يعقوب والشيخ عبدالحليم محمود، والتى أقرت بمطابقتهم للمواصفات الفنية ووافقت على وضعهما فى الميدانين المخصصان لهما، وتم الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة، لحفل افتتاح ميدانى الشيخ عبدالحليم محمود "باتا" سابقا، و مجدى يعقوب "الحصان" سابقا، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب والشخصيات العامة وأحفاد الإمام والدكتور مجدى يعقوب.



وعن النظافة فى مدينة بلبيس، أكد أنه من المخطط نقل سوق الخميس المعروف بسوق مدينة بلبيس، إلى شارع المتاجر قريبا، لكى يتم إخلاء المدينة من السوق تماما لتسهيل الحركة أمام المواطنين، خاصة أن السوق يعمل على شل الحركة تماما فى قلب المدينة، موضحا أنه قام بنقل برفع 850 ألف طن من 32 بؤرة قمامة فى مدينة بلبيس، وتم مخاطبة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية من خلال مذكرة رسمية، للمساعدة فى القضاء على القمامة فى المدينة، فدعمنا ب25 صندوق قمامة وتم وضعهم فى المدينة، فضلاء عن شراء عدد من الحاويات سوف يتم الانتهاء منها قريبا للقضاء على القمامة فى المدينة، فضلا عن التعاقد مع شركة "جرين" للنظافة.



وحول خطة توصيل الغاز لباقى قرى مركز بلبيس، أقر أن شركة الغاز بدأت فى رفع المقاسات بوحدة غيتة وأنشاص الرمل، وسوف يتم توصيله لباقى القرى تباعا.



وعن وصول إدارة بلبيس التعليمية على المركز الأخير فى نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، أكد أنه تم عقد اجتماع مع مجلس أمناء إدارة بلبيس التعليمية وأعضاء من المجتمع المدني، وتم التوصل إلى المشاكل ومنها العجر الصارخ فى المدرسين فى إدارة بلبيس التعليمية وبلغ عجز المدرسين 1734، والكثافة العالية للطلاب فى التعليم الأساسى، فضلا عن عدم ذهاب الطلاب للمدارس وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية، وفتح مراكز للدروس الخصوصية لعدد من غير المؤهلين والمتخصصين، وذهاب الطلاب إلى المقاهى والكافيهات فترة مواعيد الدراسية وذهاب بعض الطلاب إليها، وتم عمل مذكرة لمحافظ الشرقية بالمشاكل الخاصة بالعملية التعليمية بمركز بلبيس، وسوف يقوم مجلس المدينة بشن حملة على مركز السناتر الخاصة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لغلق كافة السناتر، والتنبيه على أصحاب الكافيهات والمقاهى المرخصة، بعدم الفتح قبل الساعة 2 فترة انتهاء المواعيد الدرسية، وسوف يتم تطبيق إجراءات رادعة على من يخالف التعليمات، وشن حملة قريبًا على مراكز الدروس الخصوصية.



أما عن الوضع المرورى بمدينة بلبيس، أكد الوضع المرورى بمدينة بلبيس يحتاج الكثير من الحملات المرورية لإعادة الانضباط المرورى للمدينة، ولكنه يلتمس العذر لرجال الشرطة لقلة عدد رجال المرور بوحدة مرور بلبيس، وذلك يؤثر على القيام بمهام عمل الوحدة من فحص التراخيص واستخراج الرخص للمواطنين، موضحا أنه تواصل مع العميد" رضا فوزي" مدير إدارة مرور الشرقية ووعده بتدعيم وحدة مرور بلبيس بعدد 2 من أمناء الشرطة للعمل على تحسين الوضع المرورى بمدينة بلبيس، مضيفا: أنه قما تم توسيعة طريق عبد المنعم رياض وإزالة كافة التعديات عليه، وتم وضع مقايسة لرصف الطريق على الجانبين.



وأوضح: أن القوات المسلحة قامت بفتح أربعة منافذ جديدة على الطراز الحديد، بمدينة بلبيس بأسعار فى متناول المواطن البسيط، بمناسبة دخول شهر رمضان، المنفذ الأول بالقرب المجلس الشعبى، والثانى بجوار موقف الزقازيق القديم، والثالث بالقرب محطة القطار والمنفذ الرابع عند موقف عبود، القوات المسلحة دائما تقف بجوار المواطن المصري.



يذكر أن اللواء سامى علام، تولى رئاسة مجلس ومدينة بلبيس منذ ثلاثة أشهر، وسبق وسبق وتولى رئاسة مجلس ومدينة القنطرة غرب، ومنها سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية فترة تنفيذ المشروعات القومية لمحافظة الإسماعيلية، وبعدها تولى رئاسة مجلس ومدينة الخليفة بمحافظة القاهرة، ومنها إلى محافظة الشرقية لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.