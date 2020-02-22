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رئيس جهاز أكتوبر: رفع مليون و350 ألف م3 مخلفات متراكمة.. ورصف وتوسعة الطرق

السبت، 22 فبراير 2020 11:49 ص
رئيس جهاز أكتوبر: رفع مليون و350 ألف م3 مخلفات متراكمة.. ورصف وتوسعة الطرق المهندس شريف الشربينى
كتب أحمد حسن

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قال  المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدينة.
 
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال رفع مخلفات المبانى المتراكمة ومخلفات المصانع التى تم إلقاؤها على طرق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم رفع نحو مليون و350 ألف م3 من المخلفات، وجارٍ استكمال رفع المخلفات المتبقية والتي تقدر بـ75 ألف م3 تقريباً.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التطوير بالمناطق الصناعية تشمل، أعمال التوسعة ببعض الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، وترميم الطرق والبردورات القائمة، وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات بالأماكن الخدمية (منطقة البنوك)، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية، وأعمال صيانة الكهرباء وتغيير كشافات الإنارة بالأعمدة ودهانها، واستكمال أعمال تطوير ميادين (تقاطع البنوك - امتداد جمال عبد الناصر - الأرض الطبية..وغير ذلك)، وكذا تنفيذ غرف صرف مياه أمطار، طبقاً لنقاط تجمع مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ ما يستحدث من نقاط تجميع جديدة كما تم طرح تنفيذ أعمال صيانة وتوريد وتركيب حنفيات حريق.
 
ووجه رئيس الجهاز بدفع العمل بالمنطقة، والانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل لدفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول  لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمدينة. 
 
من ناحية أخرى أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن تركيب 157  كاميرا تعمل بنظام المراقبة الالكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهامة بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة وبالتنسيق مع  وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الجيزة.
 
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم توزيع الكاميرات فى  45 موقعاً مختلفاً بالمدينة، مشيراً إلى أن منظومة كاميرات المراقبة سوف تغطى أغلب المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهامة بالمدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية.
 
وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ إتمام أعمال تركيب أعمدة الكاميرات  فى الأماكن المحددة التي تم اختيارها طبقا لنوعية الكاميرات (ثابتة – متحركة)، مؤكداً أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء، لما تمثله من أهمية لرصد أى مخالفات، بالإضافة إلى خطة المدينة المستقبلية، التى تستهدف تركيب إشارات مرور ذكية مدعمة بكاميرات مراقبة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

رصف الطرق

تركيب كاميرات

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