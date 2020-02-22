رئيس جامعة بنها: حريصون على تحفيز الكفاءات وإختيار الأكفأ للوظائف

القليوبية - نيفين طه

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة، يتم الإعلان عنها وفقا لمعايير محددة ومن خلال لجنة محايدة لاختيار الاكفأ دون محاباة لأحد، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على تحفيز الكفاءات وحققت الكثير من الايجابيات والانجازات فى مختلف القطاعات خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال إجتماع مراجعات الإدارة لنظام الجودة ايزو 9001 لسنة 2015، بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، وفاتن خربوش آمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم الإدارات.

وقال السعيد، أن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل التحسين وتحقيق الجوده، موجها الشكر والتقدير لإدارة الجودة على الجهود المبذولة داخل إدارات الجامعة.

ومن جانبة قام الدكتور عبد القادر بشرح أداء وفاعلية نظام إدارة الجودة ومراجعتها والتغيرات والمؤثرات الخارجية والداخلية ذات الصلة بإدارة الجودة ومدى تحقق أهداف الجودة ونتائج المراجعات على الإدارات وأداء مقدمى الخدمة للخارجيين ورصد وقياس النتائج وفرص التحسين فى الجودة الإدارية.

وأشار منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، إلى أن الاجتماع حضره ممثلين عن 17 إدارة عامة بالجامعة، وتم مناقشة فرص التحسين للجودة داخل هذه الإدارات.

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، حفل ختام أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع، الذى نظمته كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة، بالتعاون مع قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد المشاركون فى الاحتفالية حرص قيادات الجامعات وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية تلحق مصر بالثورة الصناعية والمعلوماتية، موجهين الشكر لجامعة بنها وكلية الحاسبات بالجامعة على الاستضافة الرائعة لفعاليات الأولمبياد وحسن تنظيم استقبال الطلاب والمسابقات.

من جانبها ثمنت الدكتورة هالة حلمى زايد عميد الكلية جهود الدولة فى التحول الرقمى بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن موضوع المسابقة يخص التوجه الحديث للدولة المصرية، وذلك عبر تطبيق على الهاتف المحمول يخدم التحول الرقمى للجهات الحكومية .

وأضافت إن الهواتف الذكية هى الوسيلة الأمثل للوصول إلى جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن تطبيقات الهواتف المحمولة التى تخدم التحول الرقمى بالجهات الحكومية أحد الموضوعات المهمة التى تسعى إليها الدولة فى المرحلة المقبلة.

وفى نهاية الحفل، كرم رئيس جامعة بنها والمشاركين الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث حصل على المركز الأول جامعة المنصورة والمركز الثانى جامعة قناة السويس، والمركز الثالث جامعة بنها، والمركز الرابع جامعة المنوفية، والمركز الخامس جامعة عين شمس، بالإضافة إلى منحهم فرصا تدريبية بالتعاون مع شركة IBM .