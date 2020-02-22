سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة بأكتوبر

السبت، 22 فبراير 2020 06:46 م
رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة بأكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر لها أن تستضيف فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ. 
 
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح من الوزير لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا في المشروع الجديد الذي يشمل الصالة المغطاة، والمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة اليد، ومقر أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ومكتبا للاتحاد الدولي.
 
 وأوضح وزير الشباب والرياضة،  أن الصالة المغطاة الدولية الجديدة المجهزة بأحدث التجهيزات، على مساحة نحو 32 الف م2، ستضم مقصورة كبار الزوار، وقاعة لإقامة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة للإعلاميين، وكبائن للتعليق، و4500 مقعد للمتفرجين، كما تضم ٤٠ غرفة فندقية، و١٦ جناحا فندقيا، وشاشة عرض فيديو، وغرفا اللاعبين، وصالة تدريب وتسخين، وناديا صحيا للمنتخبات، وجمانيزوم كامل، وقاعات اجتماعات للدارسين، وغرف إقامة على أعلى مستوى، كما تضم الصالة ملعبا رئيسيا، وقاعة مؤتمرات، وغرفة البث والإشارة، وغرفة تغيير ملابس الحكام، وناديا صحيا(حمام سباحة-ساونا-جاكوزي-جيم )، ومكاتب ادارية، ومدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة لقاء اللاعبين والإعلاميين، ومدخل كبار الزوار، واستوديو تحليلي، وملعب الاحماء، وعرض الوزير تجهيزات الصالة أيضاً والتي تضم أحدث أنظمة للصوت وأحدث وسائل الإضاءة العالمية ونظام البوابات الإلكترونية، وتتوفر كافة خدمات الجمهور من مطاعم وحمامات على أعلى مستوى.
 
وكلف  رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة حتى يتسنى للاتحاد الدولي لكرة اليد تسلم المباني قبل موعد إقامة البطولة بمدة كافية، وهو ما استجاب له مسؤولو المشروع إذ من المقرر تسليم المشروع قبل أكتوبر2020
 
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ. 
 
ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المشروع إلى أنه يأتي تجسيداً واقعياً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أهمية التوسع في إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة، التي تتيح مناخاً مواتياً لرعاية طاقات أبنائنا من الشباب، وتحفيز مواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب إتاحة التجهيزات اللازمة لإستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية الهامة.
 
ووجه مدبولي بضرورة تنفيذ نماذج مماثلة من مشروع النادي في عدد من المحافظات وذلك لتعميم الاستفادة من مثل هذه المشروعات المهمة، التي سيكون لها عظيم الأثر على شبابنا من الناحية الاجتماعية والرياضية.
 
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع (النادي The Club) هو أول اسم تجاري يتبع الحكومة وتحديداً وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، ويٌدار بفكر القطاع الخاص، وذلك وفق رؤية مستقبلية تستهدف افتتاح فروع مُتتالية تحت نفس الاسم التجاري، وتعميم الفكرة في عدة محافظات، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى: تضم فروع أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة، ثم المرحلة الثانية، وتضم: فروع بورسعيد، وأسوان، والأقصر.
 
وأوضح الوزير،  أن الفرع الأول لمشروع (النادي The Club) الذي قارب الانتهاء منه في مدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحته نحو 19 فداناً، وتحديداً نحو 80 ألف متر مربع، ويقع على طريق وصلة دهشور، في المسافة الواصلة ما بين طريق الواحات وميدان جهينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 604 ملايين جنيه، وتبلغ الطاقة المخطط أن يستوعبها المشروع 20 ألف عضوية. 
 
وحول إدارة المشروع، أشار الوزير إلى أنه سيتم إسناد إدارة المشروع لشركة متخصصة، ويشرف على الإدارة مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضة.
 
وأضاف الوزير، أن المشروع هو عبارة عن مدينة رياضية مُتكاملة، تضم 14 ملعباً، منها 4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب متعددة، و4 ملاعب تنس أرضي، و6 ملاعب لألعاب النزال المُختلفة، وصالة جمباز دولية، وصالة لرياضة الإسكواش بها 5 ملاعب، ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي، وصالة اللياقة البدنية " جيم "، وتراك للمشي، ومنطقة للخدمات تضم فروع البنوك، بالإضافة إلى مجموعة محلات تجارية داخلية وخارجية.
 
 
 
 

الصالة المغطاة

كرة اليد

كاس العالم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة