رئيس أفغانستان يرحب باتفاق "خفض أعمال العنف" بين أمريكا وطالبان

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رحب الرئيس الأفغانى أشرف غني، والرئيس التنفيذى عبد الله عبد الله، بإعلان اتفاق "خفض أعمال العنف" بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" وبدء هدنة مدتها 7 أيام، وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم السبت أن غنى قال، فى كلمة متلفزة إلى المواطنين الأفغان، "إن الخطوة التى اتخذتها طالبان لخفض العنف هى خطوة هامة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على سلام مستدام، نحن نتعامل بحذر شديد بهدف تنفيذ خطة خفض أعمال العنف، والتى بدأت مساء أمس الجمعة".

وأضاف غنى، أن القوات الأفغانية ستستمر فى شن عمليتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الهدنة السارية حاليا.

من جانبه، أعرب عبد الله عبد الله - فى منشور كتبه على حسابه على موقع "تويتر" - عن ترحيبه بالاتفاق، قائلا "إن المواطنين الأفغان يرون أن الهدنة هى خطوة للتقدم لبدء المفاوضات الأفغانية وإحلال وقف كامل لإطلاق النار".

كما أعرب الرئيس الأفغانى السابق حامد كرازي، عن ترحيبه بالهدنة الجزئية، والتى ستمهد الطريق فى حال نجاحها إلى عقد اتفاق سلام فى الـ 29 من فبراير الجارى يقضى بسحب بعض القوات الأمريكية فى أفغانستان وإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 عامًا فى البلاد.

يذكر أن، باكستان ومنظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) كانتا قد أعربتا عن ترحيبهما بالهدنة الحالية.

وكان مسؤول أفغانى كبير، قد صرح يوم أمس الجمعة، بأن القوات الأفغانية والدولية وحركة طالبان ستلتزم بخفض العنف فى أفغانستان لسبعة أيام اعتبارا من منتصف الليل، وقال متحدث باسم مستشار الأمن القومى الأفغانى "استنادا إلى الخطة، سيبدأ خفض العنف بين طالبان وقوات الأمن الدولية والأفغانية لمدة أسبوع".

ولم يتسن الاتصال بأحد من المسؤولين الأمريكيين أو بالمتحدث باسم طالبان للتعليق.

يذكر أن، قال نائب زعيم حركة طالبان الأفغانية، إن الحركة ستوقع قريبا اتفاقا مع الولايات المتحدة لخفض العنف لمدة سبعة أيام وأضاف أن قيادات الحركة "ملتزمة بالكامل" باحترام الاتفاق "التاريخي".

وكتب سراج الدين حقانى فى مقال للرأى فى صحيفة نيويورك تايمز "وقوفنا اليوم على أعتاب اتفاق للسلام مع الولايات المتحدة ليس بالإنجاز الصغير"، فى أول تصريح علنى مهم من قيادى بارز فى الحركة بشأن الاتفاق لخفض العنف لمدة أسبوع.