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"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 ص
"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وتطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر .

وقالت الدعوى رقم 54519 لسنة 70 ق، إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة.

وتابعت عريضة الدعوى: باعتراف الصحيفة البريطانية بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.

واستطردت عريضة الدعوى: دأبت الجارديان على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وإن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسئ لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.

وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذاراً وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.


صحيفة الجارديان

مجلس الدولة

الإساءة لمصر

اليوم السابع بلس

اخبار المحاكم

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