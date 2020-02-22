سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبير سياحى: عدد الألمان الذين زاروا مصر قفز إلى 2,5 مليون سائح خلال 2019

السبت، 22 فبراير 2020 01:00 م
خبير سياحى: عدد الألمان الذين زاروا مصر قفز إلى 2,5 مليون سائح خلال 2019 سياح ألمان بمصر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سعيد البطوطى أستاذ الاقتصاد الدولى واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت الألمانية والمستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية إن عدد الألمان الذين زاروا مصر، خلال عام 2019، قفز إلى 2,5 مليون سائح، لافتا إلى أن ألمانيا تتربع الآن على قمة الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر.
 
وأضاف البطوطى - حول مستقبل السياحة بمصر - أن بورصة برلين السياحية هذا العام ستعقد فى موعدها فى الفترة من 4 حتى 8 مارس المقبل وليس لموضوع فيروس كورونا أى تأثير عليها سواء من حيث عدد العارضين أو المشاركة من قبل المهنيين أو الإعلاميين أو الأكاديميين أو الجمهور.
 
وأشار إلى أنه ستشارك هذا العام فى بورصة برلين 180 دولة من 6 قارات، و10 آلاف عارض، فيما تم تسجيل 113 ألفا و500 مشارك مهني، بينما سيعقد خلال الفعاليات 350 مؤتمرا وفعالية فى أرض معارض برلين يتحدث فيها 400 محاضر ومتحدث.
 
وحول مشاركة مصر هذا العام فى بورصة السياحة ببرلين..أكد أن مصر ستشارك بجناح كبير مثل السنوات الماضية، وأتمنى أن تكون المشاركة هذا العام متميزة بشكل أكبر بما يليق بمكانة مصر السياحية وأن تكون غير مقصورة على الجناح والضيافات واللقاءات الإعلامية والبروتوكولية التقليدية، ولكن بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الصحفية المؤثرة فى الرأى العام.
 
ولفت البطوطى إلى أن السوق الألمانى من أهم الأسواق السياحية على مستوى العالم وأكثرها استقراراً وصلابة خاصة فى الأوقات التى بها أحداث دولية كبرى مؤثرة سلباً على الحركة السياحية ورغبة الجمهور من المستهلكين السياحيين فى السفر.
 
وأضاف أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2019 سافر 55 مليون ألمانى لغرض السياحة، وبلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية قضوا خلالها أكثر من 1,7 مليار يوم فى الجولات السياحية والرحلات الطويلة.
 
وتابع قائلا "ما ينقصنا فى الوقت الحالى لزيادة حركة السياحة من ألمانيا لمصر، الكوادر المدربة التى تتقن اللغة ومهارات التسويق الحديثة بالمكتب السياحى بألمانيا، والتنسيق فى مصر بين الجهات المعنية بالسياحة وتحسين الخدمات السياحية بشكل شامل فى المناطق السياحية".
 
وأوضح أن ملف السياحة مرهون بشكل كبير بالجانب الأمني.. وأن مصر قد نجحت بشكل كبير جدا فى معالجة وتعزيز الجانب الأمنى بأحدث التكنولوجيات وبفضل القيادة الحكيمة والمخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى والجهد الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة الماضية نفضت الغبار الذى تراكم فى سنوات عديدة من الإهمال والسلبية بهذا الخصوص.
 
وناشد البطوطي، المجتمع الدولى خاصة الاتحاد الأوروبى مواصلة دعمه لمصر والوقوف بجانبها ضد التحديات الاقتصادية والأمنية التى تلاحقها والتى تضعها وتخطط لها بعض القوى الداعمة للشر والإرهاب.
 
وأكد أن السياحة صناعة حساسة جداً شديدة التأثير سلباً وإيجاباً بالأحداث والأمن والاستقرار فى الوجهة السياحية، وأن الطلب مرتبط بالأمن والاستقرار فى الوجهة السياحية، إضافة إلى وجود مقومات الجذب السياحى ومستوى الخدمات السياحية فى الوجهة السياحية.
 

السياحه

السائحين الالمان

المانيا

السياحه المصريه

جامعه فرانكفورت

سعيد البطوطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صيف فى الصعيد".. مبادرة الآثار لتنشيط حركة السياحة فى الأقصر وأسوان

السبت، 22 فبراير 2020 12:02 م

السياحة والأثار: زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر دليل على استقرار البلاد

السبت، 22 فبراير 2020 11:54 ص

خبير سياحى: تشغيل الخط الداخلى بين الأقصر وشرم الشيخ خطوة مميزة لدعم السياحة

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 ص

اعرف سبب زيارة وزير السياحة والآثار لأعمال البعثة المصرية الألمانية

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:43 م

صور.. مصر واليونان تتفقان على تنظيم برامج سياحية مشتركة وتسويقها عالميا

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:16 م

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:30 ص

صور.. الأقصر تستقبل وفد سياحى لزيارة مقبرة "نفرتارى"

الخميس، 20 فبراير 2020 07:28 م

السياحة: تذاكر مجانية لنفرتارى بمناسبة تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر

الخميس، 20 فبراير 2020 06:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة