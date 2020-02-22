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خارج رسميات البيت الأبيض.. إيفانكا ترامب تتناول الغداء مع نجلها "صورة"

السبت، 22 فبراير 2020 12:50 ص
خارج رسميات البيت الأبيض.. إيفانكا ترامب تتناول الغداء مع نجلها "صورة" إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نجلها
كتب آسر أحمد

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حرصت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشاركة متابعيها، صورة لها جديدة أثناء تناولها الغذاء مع نجلها، عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، وهو غذاء خارج بروتوكول البيت الأبيض حيث ظهرا داخل أحد المطاعم وبدون أى حراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch Date!

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وأثنت مستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أمسية حفل عشاء ضيوف منتدى المرأة العالمى، الذى أقيم فى مدينة دبى منذ ايام، حيث نشرت مجموعة من الصور خلال تجولها فى الحفل برفقة مجموعة من أبرز الحضور، وقالت فى تعليقها على الصور المنشورة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "أمسية ساحرة فى دبى مع سعادة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، وديفيد مالباس، وكريستالينا جورجيفا".

وقد أقامت مؤسسة دبى للمرأة، الجهة المنظمة لمنتدى المرأة العالمى – دبى 2020، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون فى دبى الشريك الثقافى للمنتدى، حفل عشاء فى حى الشندغة التاريخى على شرف ضيوف المنتدى الذى يحمل هذا العام شعار "قوة التأثير"، وتستضيفه دولة الإمارات فى دبى للمرة الثانية، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات وتطوير شراكات فاعلة لتعزيز دور المرأة وتأثيرها الإيجابى فى المجتمع.

والمنتدى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ، وحضر حفل العشاء..الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون فى دبي، وتيريزا ماى، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وسايدة ميرضيايف، ابنة الرئيس الأوزبكي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين فى جمهورية أوزبكستان، ومنى غانم المرّى، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبى للمرأة والعضو المنتدب، وهالة بدرى مدير عام هيئة الثقافة والفنون فى دبي، ولمياء خان المدير التنفيذى لمنتدى المرأة العالمى – دبى 2020، وعدد من ضيوف المنتدى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، ترحيب الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بضيوف المنتدى، مؤكدةً على العمق التاريخى لحى الشندغة الذى ظل شاهداً على تطور دبى وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً،  وقالت  فى كلمتها الترحيبية بالضيوف: "يشرفنا حضوركم فى هذه المنطقة التاريخية ومشاركتكم فى فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبى 2020، الذى تستضيفه دبى سعياً منها لإقامة حوار بناء حول مستقبل المرأة فى المنطقة والعالم".


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