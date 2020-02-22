حى المقطم يزيل مخالفات كومبوند سكنى استجابة للمواطنين.. صور

استجابت محافظة القاهرة لشكاوى سكان حى المقطم، بالحى الثالث بالهضبة الوسطى، حيث نظم حى المقطم بتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء خاصة بكومبوند سكنى.

وبدأت أجهزة حى المقطم فى أعمال إزالة المخالفات بعدة عمارات سكنية بالكومبوند، كما تم تحرير محاضر لشركة التطوير العقارى المسئولة عن المخالفات، وذلك تحت إشراف اللواء مدحت عبد اللطيف رئيس حى المقطم وبحضور وليد ابراهيم مدير إدارة الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم إزالة الشدة الخشبية للأعمال المخالفة بعقارات المشروع مع المتابعة لمنع تكرار المخالفة.

وفى أطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية باستمرار التواجد الميدانى والمتابعة الدائمة ‘تأكيدا على احترام هيبة الدولة وتطبيق اللوائح والقوانين فى شتى المجالات وعدم السماح بوجود أى مخالفات بنطاق المنطقة الجنوبية نفذ حى الخليفة إزالة للعقار رقم 5 شارع المظفر بالحلمية الجديدة والمكون من دور ارضى وثلاثة أدوار وذلك للبناء المخالف بدون ترخيص وتمت الأعمال بقيادة العميد حاتم السبع رئيس حى الخليفة وبحضور مأمور قسم شرطة الخليفة والادارات المعاونة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى استكمال أعمال الإزالة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية على أهمية التواجد الميدانى المستمر والمتابعة المباشرة للأعمال بجميع أحياء المنطقة الجنوبية، وفى اطار ذلك تم اصلاح كسر خط صرف صحى بشارع صبحى صالح تقاطع شارع الجبل وتم الاتصال بالمهندس عادل حسن رئيس الهيئة للصرف الصحى وتم إرسال عدد من الشفاطات وتم الانتهاء من إصلاح الصرف الصحى كما تمت متابعة الأعمال تحت اشراف ناهد عبد الكريم القائم بأعمال رئيس حى حلوان والإدارات المعاونة.