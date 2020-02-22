حملة تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية بمشروع فوسفات أبو طرطور

فريق المحافظات

أعلنت مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من " كورونا" بمشروع فوسفات أبو طرطور حيث أكد مدير مديرية القوي العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، أحمد حسين طليب، زيارة مشروع فوسفات أبو طرطور من خلال فريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بالمديرية، للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركة الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من فيرس كورونا وتوجيهات بضرورة الكشف الدوري على العمالة بالموقع، وإخطار الجهات فورًا في حالة استقدام أي عمالة أو خبراء أجانب للموقع.

أوضح طليب، أن الهدف الرئيسي من المتابعة والتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر بما يعود في النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج ويساهم في مضاعفة الدخل القومي.

ولفت الي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبرعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بشأن ما توليه الدولة من اهتمام بالغ وحثيث تجاه انتشار فيرس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة البشرية، علي أن تتواصل حملات التفتيش والرقابة علي بقاي المنشآت العمالية بمراكز المحافظة الخمسة.

وفي سياق متصل كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، نظمت الأحد الماضي، حملة للتوعية بالمدارس عن فيروس " كورونا" بمركزي الداخلة وباريس حيث أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، تنظيم حملة مكبرة تستهدف التوعية بفيروس كورونا في المدارس والجامعة والمصالح الحكومية بتنفيذ إدارة الطب الوقائي بالمديرية، بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم، حيث جري اليوم الأحد، تنظيم 6 ندوات في 6 مدارس ومعهد أزهري.

أضاف محروس، أنه جري تنظيم الندوات في مدرسة عين "القضا"، و"برباية الشرقية"، والشهيد الإعدادية والمعهد الأزهري بقري عزب القصر، بمركز الداخلة، ومدرستي باريس الابتدائية وجدة الابتدائية، بمركز باريس.

وأشار الي، ان الندوات تضمنت تعريف بالمرض وتوضيح طرق العدوى والانتقال ومنها الاختلاط المباشر مع المصابين والرذاذ المتطاير أثناء العطس والسعال وملامسة الأسطح ومخالطة الحيوانات، وأعراض المرض والتي تشمل الحمى والسعال واحتقان في الأنف والاسهال وفشل في التنفس، كما تناولت طرق الوقاية.

ولفت إلي، أن الندوات أكدت على أهمية غسل الأيدي لمدة دقيقة واحدة وتجنب المخالطة مع المصابين وتجنب ملامسة العين والأنف والفم ولبس الكمامة استخدام المناديل الورقية.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أعلن الأربعاء الماضي عن تخصيص فريق طبي للتدخل السريع (RRT) وتنفيذ محاكاة للتعامل مع مصاب بفيروس كورونا ضمن محاور خطة المديرية لمواجهة الفيروس حيث أكد محروس، أن المديرية وضعت وتنفذ حاليا خطة لمواجهة الفيروس تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول محور التدريب والثاني استعدادات المستشفيات، والثالث تحديد الفرق الطبية والإدارات المسئولة عن تنفيذ الخطة، ويتضمن المحور الأول وهو التدريب، ويشمل عقد دورات تدريبية للتوعية بالمرض بمقر المستشفيات والإدارات الطبية والوحدات الصحية وديوان المديرية وطلبة معاهد ومدارس التمريض.