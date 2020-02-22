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حفظ التحقيقات فى حريق شقة الوايلى: ماس كهربائى السبب

السبت، 22 فبراير 2020 12:29 م
حفظ التحقيقات فى حريق شقة الوايلى: ماس كهربائى السبب حريق،ارشيفية
كتب سليم على -كريم صبحى

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قررت نيابة الوايلى الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم ، بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية، وأن ماس كهربائى وراء الحريق، جاء ذلك على خلفية تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة،  إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في الوايلى، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.   

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم التبين، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى التبين، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق. 
 
وسيطر رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
 
كما نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع اصابات، كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى الحوامدية،  وتم الدفع بـ 4 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.
 
ومن جهة أخرى تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم التبين، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات و كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى التبين، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، و تم منع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
 

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