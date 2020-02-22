حبس عاطلين 4 أيام بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج الهيروين والفودو بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما ببنهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة فى منطقة عين شمس، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين والفودو.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من إدارة مكافحة المخدرات بالمدیریة، من ضبط " م. م" ، 26 سنة، عاطل ومقیم بدائرة قسم شرطة عین شمس والسابق اتھامه في قضیتین أخرھما 9280 لسنة 2013م عین شمس "سلاح أبیض " اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمیة من الفودو المخدر وزنت 770 جرام ، 160جنيه،هاتف محمول ، مطواة، وبمواجھته اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغیر مشروعة والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائه والسلاح الأبیض بقصد الدفاع .

كما تمكنوا من ضبط "م. ا" ، 34 سنة، عاطل ومقیم شارع الخلیل إبراھیم دائرة قسم شرطة عین شمس، والسابق اتھامه في 6 قضایا أخرھم 24620 لسنة 2015م المرج " مخدرات " حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزة كمیة من مسحوق الھیروین المخدر وزنت 135 جرام ، مبلغ مالي 200 جنیه ، ھاتف محمول وبمواجھته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغیر مشروعة، والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائه و تم تحریر المحاضر اللازمة، والعرض على النیابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.