حبس زوجين لإدارة شقتهما وكرا للأعمال المنافية للآداب فى شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

قرر أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارتهما شبكه للدعارة واستقطاب السيدات والرجال راغبى المتعة لممارسة الرذيلة فى شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

بداية الواقعة وردت معلومات سرية للواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تفيد قيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبى المتعة من الرجال لممارسة البغاء فى عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

جرى تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى والعميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة وتوصلت التحريات أن عاطل قام بتكوين شبكة دعارة بمساعدة زوجته واتخذا شقتهما بدائرة قسم أول شبرا وكرا لنشاطهما حيث يقوم الزوج باستقطاب الرجال راغبى المتعة الحرام وتقوم زوجته باستقطاب السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالة كبيرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من القبض على الزوج وزوجته وضبط بصحبتهما سيدتين ورجل آخر يمارسان الرذيلة وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

وفى سياق آخر تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 4 أشخاص لاستدراجهم فتاة عمرها 14 عاما فى عزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة المركز وتعدوا عليها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة فى حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر بدائرة شرطة طوخ وقاموا بنقلها لأحد المستشفيات.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاة تعرضت للتعدى الجنسي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديدهم وضبطهم، وبمناقشة المجنى عليها قالت إنهم قاموا باستدراجها وسط الزراعات وتعدوا عليها جنسيا، وأدلت بأوصاف الجناة، وألقى القبض عليهم وهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و"ب.ا.ع" 15 سنة سائق و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ا.ج.م" 18 سنة طالب واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالوا إنهم استدرجوا المجنى عليها وتعدوا عليها جنسيا تحت تأثير المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .