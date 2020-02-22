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حاكم دبى: مع مجدى يعقوب يدا بيد نصنع أملا جديدا .. ونشطاء : نمبر وان الحقيقى

السبت، 22 فبراير 2020 03:32 م
حاكم دبى: مع مجدى يعقوب يدا بيد نصنع أملا جديدا .. ونشطاء : نمبر وان الحقيقى حاكم دبى والدكتور مجدى يعقوب
كتب محمد رضا

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أثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على التعاون مع جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد التبرعات التى جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.

 

ونشر حاكم دبى، صورة تجمعه بالدكتور مجدى يعقوب، وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، وقال فى تعليقه عليها: "مع البروفيسور مجدى يعقوب.. يدًا بيد.. نصنع أملًا جديدًا.. أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطًا فى خدمة الناس".

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ويأتى هذا بعدما تصدر هاشتاج بعنوان "مجدى يعقوب"، ترند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.

ووجه المغردون آلاف التغريدات  من رسائل المدح والثناء على الدكتور مجدى يعقوب، حيث قال مصطفى قدرى: " أنت الأسطورة الحقيقية.. ملك القلوب"، فيما قالت رشا أحمد سعيد: "أنت نمبر 1 الحقيقى.. أنت الأسطورة الحقيقية.. ونحن فخورون بك".

 

وأضافت ساندى "هذا الرجل مذهل"، كما شارك سليم فى الترند، وقال "سوف تكون دائما الأفضل فى قلبى"، كذلك قال أحمد "إنه لشرف عظيم لى أن أحمل نفس الجنسية مع الأستاذ مجدى أحد أفضل صانع الأمل فى جميع أنحاء العالم وليس فقط فى الشرق الأوسط.. أنا أيضًا محظوظ جدًا لأن تتاح لى الفرصة للعيش هنا فى الإمارات العربية المتحدة.. فخور بمجدى يعقوب".

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بدورها، قالت إسراء " الدكتور مجدى يعقوب يحمل كل معانى الإنسانية والتواضع.. لا يمكننا الوفاء بهذا الحق لهذا الرجل العظيم"، كما قال أحمد مانو " نحن فخورون بك وجه مبتسم بأعين على شكل قلب.. سيدى الدكتور مجدى يعقوب أنت فى قلوبنا"، فيما أضافت لينا " يذوب قلبى عندما أرى هذا الرجل العظيم، إنه البطل الحقيقى.. شكرًا لإنقاذ قلوبنا".

 

يذكر أن جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب،  تحدث عن الفكرة الأساسية لإنشاء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى، وقال "الفكرة إن احنا نعالج الناس بمساواة كاملة بغض النظر عندهم فلوس أو معندهمش شكلهم إيه لونهم إيه ديانتهم إيه.. والمركز ده - أى مركز القلب فى أسوان - والمركز الجديد مبياخدش ولا مليم".

 


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