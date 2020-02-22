جهاز المشروعات: 28% من خدمات الإقراض المباشر للمشروعات الصغيرة موجهة للمرأة

كتب ـ إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 الي 31/12/2019، فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة من جهاز المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة، وبنسبة 28% من إجمالي عدد مشروعات الإقراض المباشر للمشروعات الصغيـرة.

وأضافت خلال افتتاح المؤتمر الدولي السنوى السادس لسيدات شركاء النجاح، أن مشروعات الإقراض المتناهى الصغر بلغت نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية، ومن إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغت نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات.

وأكدت جامع، أن دعم وتمكين المرأة يأتى كمحور رئيسى ضمن خطة عمل الجهاز، حيث تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت:

- توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق.

- تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.

- تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

أما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الاعمال)، فقدم الجهاز خدمات الشباك الواحد بنسبة 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63% .

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن جهاز المشروعات استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة علي مستوي العالم.

وحول دور الجهاز في رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة، لفتت جامع، إلى أنه فى اطار جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها وأحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، فقد سعى الجهاز بدوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات، فضلا عن التوجه نحو التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الالكترونية للمستخدمين، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على بنية معلوماتية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على اتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية ورجال الاعمال والقطاع الخاص الى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال والشركات الناشئة والتي تساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الاعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، الارشاد والتوجيه في مجال ريادة الاعمال، كما تقدم خدمات اعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها، الى جانب فرص التمويل المتاحة وخدمات تنمية الاعمال والخدمات التسويقية والإدارية والمالية فضلا عن الخدمات التكنولوجية والفنية المتخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بكل قطاع.

كما ستكون هناك فرصة لكل المشروعات في كافة مراحلها لتعرض منتجاتها وتجد اختيارات متعددة للحصول على كل ما تحتاجه من مواد وآلات وخامات. كما تقدم المنصة مواد تعليمية حول "كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك"، بالإضافة الى البرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.