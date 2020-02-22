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"جنايات سوهاج" تحيل أوراق عامل ذبح نجلى شقيقة زوجته لسرقة قرط ذهبى للمفتى

السبت، 22 فبراير 2020 04:20 م
"جنايات سوهاج" تحيل أوراق عامل ذبح نجلى شقيقة زوجته لسرقة قرط ذهبى للمفتى مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت إحالة أوراق المتهم "راضى س م"، 36 عاما، عامل، إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة اليوم من دور شهر مايو للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل طفلين بعد ذبحهما داخل منزلهما بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج .

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ  رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات سوهاج وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بإبلاغ "نجلاء ع"، 35 عاما ربة منزل تقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز بعثورها على ابنها وابنتها الطفلين مذبوحين، ولم تتهم أحدًا فى الواقعة.

وتبين من تحريات رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج العثور على جثة "أسماء "م م"، 17 عاما طالبة وشقيقها "أحمد" 6 سنوات، مذبوحين داخل منزلهما غارقين فى دمائهما، ولا توجد أى آثار عنف أو كسر فى أبواب ونوافذ الشقة، وتبين سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها الأولى.

وقررت المبلغة المذكورة "والدتهما"، أنها كانت فى زيارة شقيقتها بذات الناحية وأن زوجها يعمل بالمملكة العربية السعودية وأن الطفلين كانا بمفردهما فى المنزل، وفور عودتها ودخولها المنزل فوجئت بطفليها جثثًا هامدة على الأرض وبهما طعنات وجروح ذبحية من الرقبة.

وكشفت جهود فريق البحث الذى جرى تشكيله أن وراء ارتكاب الجريمة "راضى س م"، 34 عاما عامل " زوج خالة المجنى عليهما"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعدما أقنع والدة المجنى عليهما بزيارة زوجته "خالة المجنى عليهما"، بدافع سرقة مصوغاتها ومجوهراتها، وأضاف المتهم أنه بعد ارتكابه الجريمة قام بتفتيش المنزل ولم يعثر على أى مصوغات ذهبية وسرق القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم .


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