سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جنايات بنها تحيل أوراق سائق للمفتى لخطفه طفلا والاعتداء عليه جنسيا

السبت، 22 فبراير 2020 02:00 م
جنايات بنها تحيل أوراق سائق للمفتى لخطفه طفلا والاعتداء عليه جنسيا محكمة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق سائق توك توك، لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام لقيامه بخطف طفل عمره 13 عاما واحتجازه في منزله والتعدي عليه جنسيا بمدينه الخانكة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا وحامد عبد الحميد الجمال وأمانة سر مينا عوض.
 
ترجع وقائع القضية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد باختفاء "ع.ع.ا" طفل 13 عاما عن أسرته في مدينة الخانكة.
 
تم تشكيل فريق بحث قاده العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك قام باختطاف المجني عليه واحتجزه في منزله بغرض التعدي الجنسي عليه.
 
ونجح فريق البحث الجنائي في تحديد مكان المجني عليه وتم مداهمة المنزل وألقي القبض على المتهم ويدعى "ح.ا.ح" 49 سنة سائق توك توك وتم إطلاق سراح المجني عليه، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وتحرر محضر وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.
 

 


جنايات بنها

القليوبية

اخبار مصر

ستئق توك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة