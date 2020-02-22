جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

يصل القمر مرحلة الاقتران لشهر رجب مساء الأحد المقبل 29 جمادى الآخرة 1441 الموافق 23 فبراير 2020، عند الساعة (3:32 مساء بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من ناحية أخرى سيغرب القمر (مساء الأحد) عند الساعة (3:18 مساء بتوقيت جرينتش) قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران، وبعد ذلك بخمس دقائق ستغرب الشمس عند الساعة (3:23 مساء بتوقيت جرينتش) وعليه ستكون رؤية القمر مستحيلة هذه الليلة.



وفى مساء اليوم التالى الاثنين 30 جمادى الآخرة 1441 الموافق 24 فبراير 2020، ستكون رؤية القمر ممكنه بالعين المجردة فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة، وستغرب الشمس (مساء الإثنين) عند الساعة 6:23 (3:23 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (9) درجات والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة وإضاءة قرصة (1 %) وسيغرب عند الساعة (4:08 مساء بتوقيت جرينتش) بعد 45 دقيقة من غروب الشمس.



وأوضح التقرير: وعليه ستكون بداية الشهر حسب إمكانية رؤية الهلال يوم الثلاثاء 1 رجب 1441 الموافق 25 فبراير 2020 .



ويقصد بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء عندما يقعان على خط طول سماوى واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس، ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.



وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.



ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مثاليا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.