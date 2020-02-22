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جامعة طنطا تفوز بذهبية بطولة الجامعات فى الإسكواش

السبت، 22 فبراير 2020 12:09 م
جامعة طنطا تفوز بذهبية بطولة الجامعات فى الإسكواش بطولة الجامعات فى الإسكواش
الغربية محمد طارق

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أعلنت جامعة طنطا، اليوم السبت، فوز فريق الإسكواش بالجامعة بذهبية بطولة الجامعات فرق فى بطولة دورى الجامعات التى أقيمت بالجامعة الأمريكية بمشاركة 25 جامعة حكومية وخاصة.

وقدم الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، التهنئة لفريق الإسكواش، مؤكداً أن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم الذى تقدمه الجامعة لأبنائها الطلاب فى كافة مجالات الأنشطة وعلى رأسها النشاط الرياضى والذى يسهم فى تعزيز مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الطلاب وبعضهم البعض وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

ومن جانبه أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية الأنشطة الطلابية فى المنظومة التعليمية والتى تتيح استثمار الطاقات الإيجابية للطلاب فى عديد الأنشطة المفيدة على مستوى النشاط الثقافى أو الرياضى أو الفنى أو غير ذلك من مختلف مجالات الأنشطة .

ضم الفريق كل من أحمد عبد الرحمن المشد، وسيف أحمد فتوح السيد بكلية الطب، ويوسف مصطفى محمد شوقى بكلية طب الأسنان، وأحمد أيمن  محمد ابو العلا بكلية الصيدلة.

وكان الدكتور مجدى سبع قد شهد حفل تخريج، الدفعة 56 لكلية طب طنطا دفعنى 2018 و 2019، والذى أقيم باستاد كلية التربية الرياضية بمجمع الكليات بسبرباى أول أمس ،بمشاركة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة بشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناصر الشيخ.

وأعرب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الخريجين، مشيدا بكلية الطب باعتبارها أحدى كليات القمة التى تحتاج إلى جهد ومثابرة وتعليم ذاتى مستمر وطالبهم بالحفاظ على اسم جامعه طنطا بتميزهم فى العمل وخدمة المرضى.

وقال رئيس جامعة طنطا فى كلمته خلال الحفل الذى أقيم اليوم الخميس، أن مهنة الطب مهنة إنسانية فى المقام الأول، موجهًا ابنائه الخريجين بمراعاة الضمير المهنى فى عملهم وفى الحفاظ على صحة المرضى، وأن يكونوا امتدادا للأجيال السابقة، وفى ختام الحفل، أهدى رئيس جامعة طنطا درع التخرج لمحافظ الغربية.

 

 

 

 


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