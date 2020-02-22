جامعة أسوان تنظم مؤتمرا دوليا لبحث سبل التنمية المستدامة فى بحيرة ناصر

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تنظم جامعة أسوان مؤتمرا دوليا لبحث سبل التنمية المستدامة فى بحيرة ناصر، وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن جامعة أسوان بصدد إقامة مؤتمر دوليا لبحث سبل كيفية تنمية موارد بحيرة ناصر ومناقشة السدود ومستقبل الثروة السمكيه ومشكلات الصيادين واستثمار التماسيح تحت رعاية رئيس الوزراء فى الفترة من24- 26 فبراير الجاري.

ويقام المؤتمر الدولى تحت عنوان "التنوع البيولوجى والأمن القومى "بحيره ناصر..حاله للدراسة" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبرئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

و كما أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أن بحيرة ناصر هى ضمانة للتنمية فى الجنوب والاهتمام بها قد يغير وجه الحياة فى مصر على جميع الاصعدة الاقتصادية و التنموية مما لة اثر كبير على الاستقرار و الأمن القومى.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث على أهمية دراسة كل ما يخص الصيد والمصايد مثل مستقبل منخفضات توشكى فى مصايد الأسماك وتطوير الصناعة و ضرورة التنمية المستدامة للبحيرة وماحولها لتحويل التهديدات والمخاطر إلى فرص مع تعزيز النجاحات ونقاط القوة وازالة نقاط الضعف لأحداث تغيرات ايجابية طويلة الأمد وذلك بمشاركة جميع المؤسسات المعنية والمساهمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية والإفريقية للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف الدكتور إمام عبد الغنى مكاوى أستاذ بيولوجيا الأسماك و رئيس اللجان المنظمة لأعمال المؤتمر أنه يتضمن المؤتمر مناقشة العديد من الملفات الهامه مثل دراسة الاستزراع المائى من تفريخ وتربية الاسماك وصحة الحيوانات المائية من أمراض طفيلية وميكروبية للأسماك وكذلك الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ودور المؤسسات التعليمية والوسائط المتعددة فى إدارة ثقافة التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة للسياحة النهرية فى بحيرة ناصر.

وذكر الدكتور أسامة محمد محمود أستاذ بيولوجيا الأسماك بكلية العلوم – جامعة أسيوط ورئيس اللجان المشاركه انه من الملفات التى سيجرى مناقشتها أيضاً تقييم المخزون السمكى ببحيرة ناصر والكتلة الحيوية للافقاريات وغيرها من الحيوانات وتقييم المخزون من التماسيح فى البحيرة وتأثيرها على مصايد الأسماك وتربية التماسيح فى مصر، والعمل على أهمية الثروة السمكيه وصرف الإهتمام نحو الموارد المائية من النظم البيئية والتغيرات المناخية فى بحيرة ناصر والبيئة الخطرة لبناء السدود على النيل وأهمية الخصائص الجيولوجية فى البحيرة والعصر البلاستيكى وتأثيره على التنوع البيولوجى فى البحيرة ونهر النيل وعلم السموم والبيئة وإدارة التلوث.