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توقف خدمة "فودافون كاش" مؤقتا الأحد المقبل لإجراء تحديث عليها

السبت، 22 فبراير 2020 02:54 م
توقف خدمة "فودافون كاش" مؤقتا الأحد المقبل لإجراء تحديث عليها ارشيفية
كتبت هبة السيد

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أرسلت شركة "فودافون مصر" رسائل نصية لعملائها، نوهت خلالها عن إجراء تحديث على خدمة "فودافون كاش" الخاصة بتحويل الأموال عبر المحمول، وذلك لتقديم خدمة أفضل لعملائها، وأن الخدمة ستتوقف مؤقتا يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجارى وسيتم إرسال رسائل عبر رجوع الخدمة.

فيما نفى مسؤول بخدمة عملاء فودافون توقف خدمة  "فودافون كاش" نهائيا، مؤكدا أن الأمر لا يتعدى أجراء تحديث أنظمة الخدمة بشكل مؤقت فقط.

وشركة فودافون مصر، هى أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالى 44 مليون عميل تمثل حصة أكثر من 42% من السوق المصرى، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشامل، وتمتالك ما يقرب من 3.5 الى 4 ملايين مستخدم بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول.

وكانت فودافون قد أعلنت العام الماضى عن تقديمها خدمات جديدة فى منظومة الدفع عن طريق المحمول من خلال فودافون كاش، لتمكن مشتركى الخدمة من سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بهم وأيضا تتيح لهم إمكانية تسديد مصاربف العديد من الجامعات الحكومية خلال جميع فروع فودافون كاش المنتشرة في محافظات مصر.

وتشمل خدمة تسديد المصاريف الدراسية لجامعات عين شمس وجامعة القاهرة والخاصة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس نظام الساعات المعتمدة، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس انتظام أو انتساب والمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.

وأعلنت الشركة عن تعاقدها مع "فوري" للتوسع فى نقاط تقديم الخدمات التي ستصل من خلال هذه الشراكة إلى أكثر من 100 ألف نقطة خدمة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توسيع نطاق خدماتها لتصل إلى أكبر عدد من العملاء.


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