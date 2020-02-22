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توافد الوفود المشاركة باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

السبت، 22 فبراير 2020 09:06 ص
توافد الوفود المشاركة باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية جانب من توافد الوفود الأجنبية
كتب إبراهيم قاسم

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بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، منذ الصباح الباكر فى استقبال الوفود الأجنبية المشاركة فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير.
 
ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
 
 ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
 
المحكمة الدستورية العليا، المجالس الدستورية الافريقية، مؤتمر الدستورية، الاجتماع الرابع لدستورية، الوفود الأجنبية. 
 
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