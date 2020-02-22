تموين بنى سويف يضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،على أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري.

جاء ذلك خلال إستعراضه اليوم السبت تقرير مديرية التموين بشأن الحملة التى نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطرى والصحة والتى أسفرت عن ضبط 200 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية داخل عدد من محلات الجزار بمدينة بنى سويف العاصمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة و التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإحالة الواقعة الى النيابة لمباشرة التحقيق.

من جهته أشار المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطرى والصحة والبيئة، وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدورى على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان محافظ بنى سويف قد استعرض تقرير لجنة حماية المستهلك إذ أسفرت حملة تفتيشية شنتها اللجنة بمركز بنى سويف الجديدة شرق النيل، عن تحرير 41 محضراَ، والتى شملت 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لعدم وجود ترخيص،و4 محاضر لعدم وجود سجل تجاري،و3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و2 محضر للتوقف عن الإنتاج، 7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود ميزان حساس ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.