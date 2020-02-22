سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الوادى الجديد : زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز لـ 200 طن شهريًا

السبت، 22 فبراير 2020 12:09 م
تموين الوادى الجديد : زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز لـ 200 طن شهريًا إسطوانات - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن موافقة شركة الغازات البترولية بوزارة البترول على زيادة حصة المحافظة لـ200 طن بوتاجاز شهريًا، مؤكدا أنه بالفعل بدأ العمل بهذه الزيادة المقررة بمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز الخارجة، لتصبح الحصة الشهرية للمحافظة 1300 طن بوتاجاز شهريا بعد أن كانت 1100 طن، وذلك بعد تدخل المحافظ، اللواء محمد الزملوط، مع قيادات وزارتى البترول والتموين، لزيادة حصة المحافظة من البوتاجاز لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك من أسطوانات البوتاجاز خاصة فى فصل الشتاء.

أضاف صلاح، أن مصنع تعبئة البوتاجاز بمركز الخارجة ينتج يوميًا 3200 أسطوانة بوتاجاز لمواجهة احتياجات المواطنين فى ظل برودة المناخ بالمحافظة، واعتماداها على اسطوانات البوتاجاز كمصدر رئيسى للوقود المنزلي، حيث لا يوجد غاز طبيعى بالوادى الجديد.

وكان وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أعلن أمس الجمعة، عن تولى الوزارة تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بتكلفة 4 مليون و250 ألف جنيه، مؤكدا على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركزين لتقديم الخدمة التموينية للجماهير بشكل متطور، حيث جرى تنفيذ وتشغيل مركز متطور بمدينة الخارجة بتكلفة 900 ألف جنيه، ومركز ثانى بمدينة الفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه.

أضاف صلاح، أنه جارى إنشاء مركزين أخرين، الأول فى مدينة موط بمركز الداخلة، وهو مركز حديث، جارى الانتهاء من أعمال التجهيز بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، ومتوقع دخوله الخدمة فى شهر أبريل المقبل، وبتكلفة أجمالية مليون و700 ألف جنيه، بينما جارى تجهيز المركز الرابع فى قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بتكلفة 750 ألف جنيه، ومتوقع دخوله الخدمة فى شهر مارس المقبل.

وكانت مديرية التموين بالوادى الجديد أعلنت، أمس الجمعة، عن تنفيذ 9 منافذ بمشروع " جمعيتي" بالمحافظة ضمن المراحل الثلاثة التى تنفذها الوزارة بالمشروع، مؤكدا على تنفيذ 6 منافذ بالمرحلة الأولى من المشروع بواقع منفذين بمركز الخارجة و2 بمركز الداخلة، ومنفذ بمركز باريس واخير بمركز بلاط، بينما جرى تنفيذ منفذين ضمن المرحلة الثانية بواقع منفذ بقرية "تنيدة" بمركز بلاط ومنفذ بمدينة "موط" بمركز الداخلة، بينما جارى تنفيذ منفذ أخير بمركز الفرافرة ضمن المرحلة الثالثة.

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

تموين الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة