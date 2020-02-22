تموين الوادى الجديد : زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز لـ 200 طن شهريًا

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن موافقة شركة الغازات البترولية بوزارة البترول على زيادة حصة المحافظة لـ200 طن بوتاجاز شهريًا، مؤكدا أنه بالفعل بدأ العمل بهذه الزيادة المقررة بمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز الخارجة، لتصبح الحصة الشهرية للمحافظة 1300 طن بوتاجاز شهريا بعد أن كانت 1100 طن، وذلك بعد تدخل المحافظ، اللواء محمد الزملوط، مع قيادات وزارتى البترول والتموين، لزيادة حصة المحافظة من البوتاجاز لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك من أسطوانات البوتاجاز خاصة فى فصل الشتاء.

أضاف صلاح، أن مصنع تعبئة البوتاجاز بمركز الخارجة ينتج يوميًا 3200 أسطوانة بوتاجاز لمواجهة احتياجات المواطنين فى ظل برودة المناخ بالمحافظة، واعتماداها على اسطوانات البوتاجاز كمصدر رئيسى للوقود المنزلي، حيث لا يوجد غاز طبيعى بالوادى الجديد.

وكان وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أعلن أمس الجمعة، عن تولى الوزارة تنفيذ 4 مراكز خدمة متطورة بتكلفة 4 مليون و250 ألف جنيه، مؤكدا على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركزين لتقديم الخدمة التموينية للجماهير بشكل متطور، حيث جرى تنفيذ وتشغيل مركز متطور بمدينة الخارجة بتكلفة 900 ألف جنيه، ومركز ثانى بمدينة الفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه.

أضاف صلاح، أنه جارى إنشاء مركزين أخرين، الأول فى مدينة موط بمركز الداخلة، وهو مركز حديث، جارى الانتهاء من أعمال التجهيز بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، ومتوقع دخوله الخدمة فى شهر أبريل المقبل، وبتكلفة أجمالية مليون و700 ألف جنيه، بينما جارى تجهيز المركز الرابع فى قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بتكلفة 750 ألف جنيه، ومتوقع دخوله الخدمة فى شهر مارس المقبل.

وكانت مديرية التموين بالوادى الجديد أعلنت، أمس الجمعة، عن تنفيذ 9 منافذ بمشروع " جمعيتي" بالمحافظة ضمن المراحل الثلاثة التى تنفذها الوزارة بالمشروع، مؤكدا على تنفيذ 6 منافذ بالمرحلة الأولى من المشروع بواقع منفذين بمركز الخارجة و2 بمركز الداخلة، ومنفذ بمركز باريس واخير بمركز بلاط، بينما جرى تنفيذ منفذين ضمن المرحلة الثانية بواقع منفذ بقرية "تنيدة" بمركز بلاط ومنفذ بمدينة "موط" بمركز الداخلة، بينما جارى تنفيذ منفذ أخير بمركز الفرافرة ضمن المرحلة الثالثة.