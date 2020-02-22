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تفاصيل لقاءات السيسى بالمبعوث الخاص لإثيوبيا ورئيس مجلس النواب التشيلى.. فيديو

السبت، 22 فبراير 2020 08:48 م
تفاصيل لقاءات السيسى بالمبعوث الخاص لإثيوبيا ورئيس مجلس النواب التشيلى.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى

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نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو حول فعاليات لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، حيث استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، ونقل المبعوث الخاص وهو رئيس الوزراء السابق الإثيوبى "ديسالين" للرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، كما استعرض "ديسالين" قضية سد النهضة فى ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن فى إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وحيث حضر اللقاء السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة.

في سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "إيفان فلوريس"، رئيس مجلس النواب التشيلي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد البرلماني التشيلي، طالباً بنقل تحياته إلى الرئيس "سيباستيان بينيرا"، ومؤكداً الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين.


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سد النهضة

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