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"تعليم القاهرة " تجرى عملية إخلاء للمديرية للتدريب على الطوارئ

السبت، 22 فبراير 2020 07:48 م
"تعليم القاهرة " تجرى عملية إخلاء للمديرية للتدريب على الطوارئ تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تجربة خطة الإخلاء قبل النهائية استعدادا" للتجربة الفعلية"، بمبنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى اطار اهتمام وزارة التربية والتعليم الفنى بتوعية العاملين بالحقل التعليمى لمواجهة الازمات والكوارث وطرق الإخلاء والتنفيذ.
 
وأكد محمد عطية ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم مخاطبة الإدارات التعليمية بإجراء تجربة خطة أخلاء مبنى المدارس فى حالات الطوارئ، موضحا إنه من الضرورى إن تولى المدارس ذوى الاحتياجات الخاصة أهمية خاصة عند وضع خطة الإخلاء وفقا لنوع الاحتياجات.
 
وأشار عطية ، إلى قيام فريق من الإدارة المركزية للأمن بتدريب الطلاب على عملية الإخلاء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و الجهات المعينة فى هذا الشأن لمساعدة الطلاب والمعلمين لرفع درجة استعداده لمواجهة الأزمة بهدوء.
 
وكانت مديرية تعليم القاهرة، نظمت عدد من الزيارات للمشروعات القومية، شارك فيها الطلبة من الإدارات المختلفة، للتعرف عليها وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، حيث زار طلبة إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، الكلية الجوية، كما زار طلبة إدارة الوايلي التعليمية بانوراما حرب أكتوبر، وزار طلبة إدارة مصر الجديدة التعليمية المتحف المصرى الكبير الذى يعتبر هدية مصر للعالم فى القرن الحادى والعشرين وأهم مشروع ثقافى وأثرى فى الفترة الحالية.
 
 
ونظمت المديرية زيارة لطلبة إدارة المرج التعليمية وإدارتى النزهة والوايلى، مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، كما زار طلبة مدارس إدارة حدائق القبة، الكلية الحربية مصنع الرجال، كما زار طلبة إدارة القاهرة من مدرسة مدينتي المتكاملة الخاصة لغات الجديدة، المزارع السمكية لمنطقة مثلث الديبة، وهى أحدى المشروعات القومية بمنطقة شرق بور سعيد التابعة لجهاز خدمات الشركة الوطنية للقوات المسلحة.
 
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة (2)
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة 

تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة (3)
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة 

تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة (4)
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة 

تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة (5)
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة 

تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة (6)
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة 

تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة (1)
تجربة إخلاء مديرية تعليم القاهرة 

 


تعليم القاهرة

القاهرة

اخلاء المدارس

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