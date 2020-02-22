سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الدقهلية يفوز بـ 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

السبت، 22 فبراير 2020 01:07 م
تعليم الدقهلية يفوز بـ 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى الفائزون
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، على 4 ميداليات ذهبية وبرونزية، لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والدمج فى مسابقة ألعاب القوى والجرى فى بطولة الجمهورية بالإسكندرية.

وأكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان أن تعليم الدقهلية حقق انجاز كبير بحصول طلاب المدارس الفكرية بالدقهلية على المراكز الأولى ببطولة ألعاب القوى التى أقيمت بالإسكندرية وأضاف أن الطالبة شادية إبراهيم محمد بمدرسة الأمل للصم حصلت على  المركز الأول جمهورى فى الوثب الطويل ميدالية ذهبية، هانم عادل كمال المدرسة الفكرية بالسنبلاوين ميدالية ذهبية

ثروت محمد البدراوي فاز بالمركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية العاب العدوى، محمد علي السيد المدرسة الفكرية بإدارة السنبلاوين التعليمية حصل على الميدالية البرونزية.

وقد قدم وكيل تعليم الدقهلية التهنئة وخالص الشكر للطلبه المشاركين، وأولياء أمورهم و للدكتور محمد اباظة مير إدارة التربية الخاصة و السيد فتحي بركات موجه التربية السمعية منسق الأنشطة المتولي حمزة الاشرم فكرية اجا، حمزة أحمد المتولي مشرف أمل المنصورة، أمل أحمد صيام مشرفة أمل المنصورة، طارق محروس مشرف فكرية السنبلاوين، هناء عبد العزيز مشرفة فكرية السنبلاوين على مجهوداتهم المبذولة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ويتمنى الفوز الدائم والتمثيل المشرف الدقهلية.

يذكر أنه تم عقد برتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وذلك لمواجهة الأمراض المعدية وتفعيل الإجراءات الوقائية وحرص على عبد الرؤوف على تفعيل برتوكول التعاون.

يذكر بأن الهدف من الحملة هى التوعية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية واتباع الأساليب الصحية السليمة والإرشادات التى يجب اتباعها وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المؤسسة التعليمية والتهوية الجيدة للفصول والحمامات والاهتمام بالنظافة العامة والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية والتأكد من كافة الاجراءات الوقائية وتوقيع الكشف الطبى فى حالة الاشتباة .

وأشار مكى وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة تطبيق طرق الوقاية واتباع الأساليب الصحيحة واتباع النظافة الشخصية واكد وكيل تعليم الدقهلية على الاهتمام بنظافة الحمامات ووضع المطهرات داخلها وشدد على لتهوية الجيدة بالفصول وضرورة وجود الزائرة الصحية بالمدرسة اعتبار من بداية اليوم حتى نهايته.

 

 

IMG-20200222-WA0004
 
 
IMG-20200222-WA0005
 
 
IMG-20200222-WA0006
 
 
IMG-20200222-WA0008

 

IMG-20200222-WA0007

الدقهلية

تعليم الدقهلية

العاب القوي للتربية الفكرية

مسابقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة