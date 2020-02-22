تعليم الدقهلية يفوز بـ 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

الدقهلية فريق المحافظات

حصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، على 4 ميداليات ذهبية وبرونزية، لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والدمج فى مسابقة ألعاب القوى والجرى فى بطولة الجمهورية بالإسكندرية.

وأكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان أن تعليم الدقهلية حقق انجاز كبير بحصول طلاب المدارس الفكرية بالدقهلية على المراكز الأولى ببطولة ألعاب القوى التى أقيمت بالإسكندرية وأضاف أن الطالبة شادية إبراهيم محمد بمدرسة الأمل للصم حصلت على المركز الأول جمهورى فى الوثب الطويل ميدالية ذهبية، هانم عادل كمال المدرسة الفكرية بالسنبلاوين ميدالية ذهبية

ثروت محمد البدراوي فاز بالمركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية العاب العدوى، محمد علي السيد المدرسة الفكرية بإدارة السنبلاوين التعليمية حصل على الميدالية البرونزية.

وقد قدم وكيل تعليم الدقهلية التهنئة وخالص الشكر للطلبه المشاركين، وأولياء أمورهم و للدكتور محمد اباظة مير إدارة التربية الخاصة و السيد فتحي بركات موجه التربية السمعية منسق الأنشطة المتولي حمزة الاشرم فكرية اجا، حمزة أحمد المتولي مشرف أمل المنصورة، أمل أحمد صيام مشرفة أمل المنصورة، طارق محروس مشرف فكرية السنبلاوين، هناء عبد العزيز مشرفة فكرية السنبلاوين على مجهوداتهم المبذولة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ويتمنى الفوز الدائم والتمثيل المشرف الدقهلية.

يذكر أنه تم عقد برتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وذلك لمواجهة الأمراض المعدية وتفعيل الإجراءات الوقائية وحرص على عبد الرؤوف على تفعيل برتوكول التعاون.

يذكر بأن الهدف من الحملة هى التوعية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية واتباع الأساليب الصحية السليمة والإرشادات التى يجب اتباعها وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المؤسسة التعليمية والتهوية الجيدة للفصول والحمامات والاهتمام بالنظافة العامة والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية والتأكد من كافة الاجراءات الوقائية وتوقيع الكشف الطبى فى حالة الاشتباة .

وأشار مكى وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة تطبيق طرق الوقاية واتباع الأساليب الصحيحة واتباع النظافة الشخصية واكد وكيل تعليم الدقهلية على الاهتمام بنظافة الحمامات ووضع المطهرات داخلها وشدد على لتهوية الجيدة بالفصول وضرورة وجود الزائرة الصحية بالمدرسة اعتبار من بداية اليوم حتى نهايته.