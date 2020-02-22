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تحرير 737 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 60 تجاوز سرعة

السبت، 22 فبراير 2020 11:06 ص
تحرير 737 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 60 تجاوز سرعة اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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شن ضباط إدارة مرور الشرقية حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفة المرورية والعمل على الانضباط المرورى بالطرق، وتم تحرير 737 مخالفة منها 60 تجاوز سرعة.

تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائى، يفيد بقيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزى، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير 737 مخالفة متنوعة بينها 60 مخالفة تجاوز سرعة، ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص، ومخالفات انتظار فى الممنوع، مخالفة تجاوز السرعة وتحرير مخالفات لاستخدام المحول أثناء القيادة.

وكانت شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة  عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها خالفة تجاوز السرعة المقررة، و مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، ودراجات نارية مخالفة و مخالفات "موقف عشوائى"،و مخالفة شروط الترخيص، ومخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


الشرقية

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مصر

ادارة مرور الشرقية

مخالفات متنوعة

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