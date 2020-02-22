تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..و"الخدمات التعليمية" يتراجع بنسبة 4.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع المنسوجات والسلع والمعمرة بنسبة 0.3%، فقطاعى الورق ومواد التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.8%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.7%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.3%، فقطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، ثم قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

خالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.