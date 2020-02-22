تأجيل نظر دعوى سحب الشهادات الأزهرية من يوسف القرضاوى لـ28 مارس المقبل

كتب أحمد عبد الهادى

أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين السابق، لجلسة 28 مارس لتقديم المستندات.

كان سمير صبرى، المحامى، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التى حصل عليها القرضاوى، بسبب الجرائم المتعددة التى ارتكبها للقرضاوى، فى حق الوطن، والتى يعاقب عليها بتهمه الخيانة العظمى، حسبما جاء فى الدعوى.

وأضاف صبرى فى دعواه أن القرضاوى ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابى وحكّام قطر، حسب قوله.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.