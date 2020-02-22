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تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لجلسة 12 أبريل

السبت، 22 فبراير 2020 03:50 م
تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لجلسة 12 أبريل هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى وسكرتارية محمد الجمل، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، فى اتهمهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة، لجلسة 12 أبريل المقبل لسماع الشهود.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهما من التهم الموجه إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.

 

 ويوجد 3 متهمين قاموا بعمل إعادة إجراء ات لى الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، ويوجد متهمين تم قبول الطعنهم من محكمة النقض وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وحددت محكمة الاستئناف محاكمتهم أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.


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جنايات القاهرة

شغب ماسبيرو

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