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بعد ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلي 6 أشخاص.. شاهد خريطة تفشي الفيروس

السبت، 22 فبراير 2020 08:39 م
بعد ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلي 6 أشخاص.. شاهد خريطة تفشي الفيروس اماكن انتشار كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعلنت إيران وفاة حالة جديدة لشخص في محافظة استان مركزي بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك حالات الوفيات بين المواطنين الايرانيين، إلى 6 أشخاص، بسبب الفيروس القاتل، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة 28 شخص أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

 
واعلنت وزارة الثقافة الايرانية الغاء الحفلات وغلق دور السينما، منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية، وتم تعطيل المدارس والجامعات في محافظة جلستان. 
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وكانت اول حالتين وفاة يوم الاربعاء الماضي لمسنيين في مدينة قم، ونشرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ووسائل اعلام ايرانية خريطة توضع المدن الايرانية التي تفشي بها المرض، وتظهر في العاصمة طهران ٦ اصابات، وفي جيلا حالتان، وفي قم ١٩ توفي منهم ٥، ومركزي حالة وفاة واحدة. 

وفي وقت سابق وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن جميع الحالات المكتشفة حديثا مرتبطة بمدينة قم، حيث توفي أول مريضين مسنين الأربعاء الماضى.

وأضاف أن الحالات الجديدة كانت إما من قم أو كانت قد زارت المدينة مؤخرا، وأشار إلى أن 4 من المرضى نقلوا إلى المستشفى في العاصمة طهران و 2 في محافظة جيلان شمالا. 

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وقالت المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز، إن الفيروس "ربما جاء من عمال صينيين يعملون في قم وسافروا إلى الصين"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد تعليق الرحلات الدينية وزيارة الأماكن المقدسة مع العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة فارس.

وامتدت حالات الاشتباه في إيران بالإصابة بالفيروس القاتل إلى المسئولين، وتضاربت الانباء حول إصابة رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، وبينما نفت وكالة تسنيم اصابته بكورونا، نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإيرانى، السبت، بأن مسئولا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وقال التليفزيون إن مرتضى رحمان زادة نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا الجمعة.

فيما أعلن رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي نجل الرئيس الاسبق رفسنجانى، أنه يخضع لفترة حجر صحى داخل منزله ولم يعد يخرج من المنزل، بعد أن اختلط بمسئول إيراني آخر اشتبه فى اصابته بفيروس كورونا وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

واجتمع هاشمى، الأسبوع الماضى، برئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، مرتضى رحمان زادة المشتبه باصابته بفيروس كورونا (الذى يخضع للعلاج الان فى احد المستشفيات)، وقال إن الأخير كان يرتدى ماسك طبى، وأخبره أنه مصاب بالأنفلوانزا او بالبرد، وقال هاشمى: عندما سألت الطبيب، قال إن رحمان زادة أجرى 4 تحاليل فيروس كورونا، 3 منها جاءت إيجابية وأكدت اصابته.

وتسبب الفيروس القاتل فى حالة هلع بين الإيرايين، وقامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام في العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من كورونا المستجد.

من جانبها عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انتشار الفيروس داخل إيران.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "قلقون من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، حيث تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن كورونا".

 

 

 


ايران

تفشي كورونا

فيروس كورونا

وفاة

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